FAQ zum Fall Uerdingen: Was bedeutet ein Insolvenzantrag in 3. Liga?

Die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies hat die Geschäftsführung des Drittligisten gegenüber dem DFB am heutigen Donnerstagmittag bekannt gegeben. Was sagen die DFB-Statuten im Fall eines Insolvenzantrags? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Welche Folgen sind im Grundsatz bei einem Insolvenzantrag vorgesehen?

Relevant hierfür ist die DFB-Spielordnung. Unter § 6 Nr. 6. b) ist dort festgehalten: Beantragt ein Klub der 3. Liga selbst die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich, werden der ersten Mannschaft in der Saison 2020/2021 drei Punkte aberkannt. Maßgeblich für diese Rechtsfolge ist der Insolvenzantrag, nicht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Wer trifft die Entscheidung über eine mögliche Sanktionierung?

Die Entscheidung obliegt für die 3. Liga in solchen Fällen dem DFB-Spielausschuss.

Wann würde ein Punktabzug greifen?

Ein etwaiger Punktabzug würde mit sofortiger Wirkung in der laufenden Spielzeit der 3. Liga vollzogen werden.

Wurden in der Vergangenheit im Falle von Insolvenzanträgen nicht mehr Punkte in der 3. Liga abgezogen?

Das ist korrekt. Normalerweise ist in solchen Fällen in der 3. Liga ein Abzug von neun Punkten vorgesehen. Entsprechende Regelungen gibt es auch in den Lizenzligen und ggf. in tieferen Spielklassen. Aufgrund der Corona-Krise gilt aktuell eine Ausnahmeregelung. In der vergangenen Saison waren Punktabzüge aufgrund von Insolvenzanträgen in der 3. Liga komplett aufgehoben, in der Saison 2020/2021 ist die Rechtsfolge auf drei Punkte reduziert. Diese Ausnahmeregelung läuft zum Ende der Spielzeit 20/21 aus.

Ist nun der Uerdinger Spielbetrieb in der 3. Liga für den Rest der Saison gefährdet?

Nach Angaben des Klubs gegenüber dem DFB sei der Spielbetrieb für die laufende Saison gesichert.

Welche Auswirkungen hat ein Insolvenzantrag auf das Zulassungsverfahren für die kommende Saison?

Dazu sind seitens des DFB keine seriösen Angaben möglich. Zu laufenden Verfahren und Prüfungsprozessen gibt der DFB als Liga-Träger in Bezug auf konkrete Klubs grundsätzlich keine Zwischenmeldungen ab. Dies gilt auch für die turnusmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit während der Saison in der 3. Liga.

