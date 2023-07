FAQ: Wie finde ich einen Verein?

Die U 19-Frauen sind am Sonntag Vize-Europameisterinnen geworden, die Frauen-Nationalmannschaft steht vor ihrem entscheidenden dritten Gruppenspiel – beide Turniere verzeichnen gute TV-Quoten und damit hohe Reichweiten: Der Fußball der Frauen ist auf vielen Plattformen präsent. Die Karrieren von Fußballspieler*innen beginnen bis auf wenige Ausnahmen in einem der rund 24.500 Amateurvereine. Viele Kinder und Eltern stellen sich allerdings zuvor die Frage, wie man überhaupt einen passenden Verein findet und was es vor der Anmeldung zu beachten gilt. Die häufigsten Fragen zu diesem Thema hat DFB.de zusammengefasst.

Was muss ich tun, wenn ich Fußball spielen möchte?

Zunächst gilt es, einen Verein zu finden, der über eine Nachwuchsmannschaft in der passenden Altersklasse verfügt. Das können etwa F- (7-8 Jahre), E- (9-10 Jahre) oder D- (11-12 Jahre) Junior*innen sein. Der erste Kontakt entsteht zumeist über den/die Trainer*in, sodass ein Probetraining vereinbart werden kann. Anschließend kann sich das Kind gemeinsam mit den Eltern entscheiden, ob es in dem entsprechenden Verein Fußball spielen möchte oder nicht.

Wie finde ich einen passenden Verein?

Über FUSSBALL.de gibt es die Möglichkeit, nach einem Verein im unmittelbaren Umfeld zu suchen. Hier können sich Interessierte lokale Ligen sowie die dort vertretenen Vereine anzeigen lassen, um einen Überblick zu erhalten.

Was müssen Eltern vor der Anmeldung ihres Kindes in einem Fußballverein beachten?

Für die Teilnahme an offiziellen Ligaspielen ist ein Spieler*innen-Pass erforderlich. Die dafür notwendigen Unterlagen (Passbild und Geburtsurkunde) können zumeist gemeinsam mit der fälligen Anmeldegebühr sowie dem ausgefüllten Anmeldeformular abgegeben werden.

Nachwuchsmannschaften trainieren zumeist zweimal in der Woche – samstags oder sonntags findet während der Saison ein Ligaspiel oder ein Kinderfußball-Festival statt. Die wichtigsten Utensilien, die Kinder für die Trainingseinheiten und Spiele benötigen, sind Fußballschuhe, Schienbeinschoner, eine Flasche Wasser und geeignete Sportkleidung.

Über den jeweiligen Landesverband finden Interessierte weitere Informationen.

Wo und wie kann ich mir Spiele der DFB-Mannschaften anschauen?

Der DFB verfügt über eine Vielzahl von weiblichen sowie männlichen Nachwuchs-Nationalmannschaften, die jedes Jahr an hochkarätigen Turnieren wie Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen. Diese werden zumeist entweder von eigenen Kanälen (DFB TV), über einen Streamingdienst (z. B. DAZN) oder im Free-TV (z. B. Sport1, Eurosport, ProSieben MAXX) gezeigt. Auf DFB.de gibt es regelmäßig Informationen, wo die Spiele übertragen werden.

Wie komme ich an Tickets?

Tickets für die Spiele der deutschen Nationalmannschaften sind im Ticketportal des DFB erhältlich.

Karten für Ligaspiele werden von den jeweiligen Vereinen selbst angeboten – zumeist auch an einer Tageskasse. Für die Google Pixel Frauen-Bundesliga kann man Tickets direkt über das Ticketportal des DFB ordern, hier werden Fans auf die Portale der Vereine weitergeleitet.

Für das Ticketing von internationalen Nachwuchsturnieren sind entweder die UEFA bzw. FIFA oder der Verband des jeweiligen Austragungslandes zuständig. Auf den entsprechenden Websites können beispielsweise Karten für die Spiele mit deutscher Beteiligung erworben werden.

[ab]