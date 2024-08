FAQ: So gelingt Inklusion auf und neben dem Platz

Inklusion ist als Aufgabenbereich fest im Deutschen Fußball-Bund (DFB) verankert. Was also macht der Verband genau? Wie kann ich etwa als Trainer*in inklusive Trainingsmethoden lernen? Welche Spielformen gibt es? Und wie fördert der DFB inklusive Spitzenfußballer*innen? DFB.de fasst die Informationen in diesem - zugegebenermaßen nicht sooooo kurzen - FAQ zusammen.

Wie ist Inklusion im DFB verankert?

Die Förderung des Handicap-Fußballs ist Satzungszweck des DFB e.V. (§ 4 , Absatz 3c). Der DFB, seine Sepp-Herberger-Stiftung und die DFB-Landesverbände richten zahlreiche Wettbewerbe und Veranstaltungen für Menschen mit Behinderungen aus und bieten darüber hinaus Qualifizierungsmaßnahmen für Vereinsmitarbeiter*innen im Handlungsfeld Inklusion an. Mit Ralph-Uwe Schaffert verantwortet ein Vizepräsident das Thema im DFB-Präsidium. Man setzt sich für ein barrierefreies Stadion ein und weil es auch um's öffentliche Bewusstsein geht, verbreitet der DFB immer wieder über seine Social-Media-Kanäle, Webseiten und Publikationen kommunikative Botschaften.

Was versteht man eigentlich unter Inklusion?

"Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Oder anders: Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion." (Quelle: Aktion Mensch)

Welcher Spieler des FC St. Pauli hat schon mal das "Tor des Monats" geschossen?

Integration ist möglich – das beweist sich gerade im Fußball. Dafür sind im Blindenfußball unter anderem der FC Schalke 04, Borussia Dortmund, der FC St. Pauli, der FC Ingolstadt, Fortuna Düsseldorf oder Hertha BSC hervorragende Beispiele. Seit dem Jahr 2008 organisiert die Sepp-Herberger-Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) sowie dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) die Blindenfußball-Bundesliga. Im Jahr 2012 wurde die Blindenfußball-Bundesliga in den Kanon von 365 ausgezeichneten Orten im Wettbewerb "Deutschland – Land der Ideen" aufgenommen. Und im August 2018 wählten die Zuschauerinnen und Zuschauer den Treffer des blinden St. Pauli-Spielers Serdar Celebi zum "Tor des Monats". Vier andere und sehende Spieler des FC St. Pauli schafften es auch, als „Tor des Monats“ gewählt zu werden, zuletzt im September 2023 Connor Metcalfe mit seinem 30-Meter-Distanzschuss gegen Holstein Kiel.

Fördert der DFB den Werkstattfußball?

Sport spielt in den bundesweit rund 700 Werkstätten für behinderte Menschen eine wichtige Rolle. An vielen Arbeitsplätzen sind die Logos der Bundesligavereine zu sehen, immer mehr Werkstätten-Beschäftigte spielen selbst aktiv Fußball. In Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG:WfbM) werden jährlich rund 15 Männer-Mannschaften sowie derzeit fünf Frauen-Teams mit mehr als 300 aktiven Spielerinnen und Spielern zur viertägigen Deutschen Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen nach Duisburg eingeladen. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet die Sepp-Herberger-Stiftung mit ihren Kooperationspartnern BAG:WfbM und Deutscher Behindertensportverband dieses Turnier.

Gibt es Ansprechpartner*innen in den Landesverbänden?

Um Fußballerinnen und Fußballern mit Handicap den Zugang in die "Fußballfamilie" zu erleichtern, beteiligt sich die Sepp-Herberger-Stiftung seit dem Jahr 2012 im Rahmen ihrer Inklusionsinitiative an der Finanzierung von Beauftragten für Fragen des Handicap-Fußballs in allen 21 DFB-Landesverbänden. Die Inklusionsbeauftragten vernetzen die Thematik mit den anderen Angeboten des Landesverbandes, beraten Fußballvereine, initiieren Partnerschaften oder unterstützen konkrete Projekte vor Ort.

Aber wie schaut es bei Länderspielen aus - sind die barrierefrei?

Die Teilhabe von Fans mit Beeinträchtigung will der DFB auch bei Länderspielen ermöglichen. So werden Plätze für Rollstuhlnutzer*innen angeboten, aber auch Services für Fans mit Seh- oder Hörbehinderung. Bei jedem Spiel der Männer-Nationalmannschaft ist eine audiodeskriptive Reportage verfügbar und ein*e Gebärdensprachdolmetscher*in ist vor Ort. Für mobilitätseingeschränkte Fans stehen sogenannte Vorzugssitzplätze zur Verfügung, die leicht erreichbar sind.

Wo erhalte ich als Fan Informationen zur Barrierefreiheit?

Bei Länderspielen werden die angebotenen Services auf der Ticketseite des DFB und zusätzlich in einer Faninfo zu jedem Spiel veröffentlicht. Für den Ligaspielbetrieb (Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga) stellt die DFL in ihrer App "Bundesliga-Reiseführer" und einer dazugehörigen Webseite alle Informationen zur Barrierefreiheit an den Standorten zur Verfügung, die von DFL und DFB mithilfe der Clubs eingepflegt werden.

Was ist die Gebärde für Füllkrug?

In Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch, der Johannes-Ziegler-Stiftung und dem Dachverband Deutscher DEAF Fanclubs e.V. (DDDF) produziert und veröffentlicht der DFB seit mehr als zehn Jahren zu den großen Turnieren ein Poster, auf dem die Namen der nominierten Nationalspieler als Gebärde dargestellt werden. Das Poster ist immer kostenfrei über die „Aktion Mensch“ erhältlich.

Wie viele behinderte Menschen leben eigentlich in Deutschland?

Zum Jahresende 2021 lebten in Deutschland rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Als schwerbehindert gelten Personen, denen die Versorgungsämter einen Behinderungsgrad von mindestens 50 zuerkannt sowie einen gültigen Ausweis ausgehändigt haben. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung zum Jahresende 2021 waren 9,4 % der Menschen in Deutschland schwerbehindert. Behinderungen bestehen vergleichsweise selten seit der Geburt oder im Kindesalter, sondern entstehen meist erst im fortgeschrittenen Alter. So war rund ein Drittel (34 % oder 2,6 Millionen) der schwerbehinderten Menschen zum Jahresende 2021 im Alter ab 75 Jahren. Nur knapp 3 % oder 198 000 waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 90 % der schweren Behinderungen wurden durch eine Krankheit verursacht, rund 3 % der Behinderungen waren angeboren oder traten im ersten Lebensjahr auf. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Kann ich als Mensch ohne Handicap mit Fußballern mit Behinderung zusammenspielen?

Ja. Aber jetzt braucht es Geduld. Denn schon die stichpunktartige Aufzählung benötigt ein paar Zeilen. In mehreren DFB-Landesverbänden werden Inklusionsligen oder inklusive Turniere für Vereinsmannschaften, die aus Spieler*innen mit und ohne Behinderung bestehen, angeboten. Seit dem Jahr 2017 organisieren die DFB-Stiftung Sepp Herberger und die DFL Stiftung gemeinsam mit den DFB-Landesverbänden und Profifußballklubs die inklusive Turnierserie "FußballFreunde-Cups". Profiklubs aus der ganzen Bundesrepublik fungieren dabei als Gastgeber der Veranstaltungen. Bei den Fußball-Inklusionstagen, die die DFB-Stiftung Sepp Herberger mit ihren Kooperationspartnern organisiert , werden mehrere Turniere und Mitmachangebote in zentraler Innenstadtlage für Fußballerinnen und Fußballer mit und ohne Behinderung angeboten. Vor und während der EURO 2024 hatten Inklusionstage in den Host Cities Stuttgart, Leipzig, Hamburg, Gelsenkirchen, Köln, Dortmund, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin stattgefunden. Den alljährlichen "Glaub an dich-Cup" in München ermöglichen Nationalspieler Joshua Kimmich und seine Frau Lina. Rund 70 Kinder mit und ohne Handicap spielen hier im 5-gegen-5-Modus auf den Kleinfeldplätzen des FC Bayern-Trainingszentrums. Zum Schluss dieses "Kurzromans" noch eine wichtige Nachricht für Eltern: Über eine Anpassung der Jugendordnung hat der DFB die Tür dafür geöffnet, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung in jüngere Altersgruppen zurückgestuft werden können.

Nutzt man auch die Bühne der SPOBIS?

Für den größten Sportbusiness-Kongress in Europa, den SPOBIS-Kongress, organisierten die DFB-Stiftung Sepp Herberger und der DFB-Mobilitätspartner Volkswagen im Frühjahr 2024 bereits zum fünften Mal ein speziell auf die 21 DFB-Landesverbände zugeschnittenes Programm. Bei einem Workshop "Inklusion im Fußball" referierte neben anderen DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der auch Vorstandsvorsitzender der Herberger-Stiftung ist.

Wie kann ich als Trainer*in inklusive Trainingsmethoden erlernen?

Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive im Handicap-Fußball, die von der DFB-Abteilung Schule und Qualifizierung und der DFB-Stiftung Sepp Herberger verantwortet wird, werden regelmäßig Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer im Inklusionsfußball in den DFB-Landesverbänden, die im vollen Umfang zur Lizenzverlängerung anrechenbar sind, angeboten. Zusätzlich wird jährlich von der DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit der Scort Foundation und der DFL Stiftung eine Tandem-Ausbildung durchgeführt. Dabei wird ein "Young Coach" mit Behinderung gemeinsam mit einer Tandempartnerin oder einem Tandempartner ohne Behinderung auf die Herausforderungen als Fußballtrainer im Handicap-Fußball vorbereitet. Die Aufgaben werden den individuellen Potenzialen entsprechend aufgeteilt und das jeweilige Team gemeinsam geführt.

Können Menschen mit einer Behinderung auch Spiele leiten?

Hier einige Beispiele dafür, dass eine Behinderung niemanden daran hindern muss, als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter aktiv zu sein:

Andreas Rastdorf ist Thüringens einziger Fußballschiedsrichter im Rollstuhl

Klaus Harbrecht ist der treueste Mitarbeiter des FC Germania Forst

…und dann noch: die Weltmeisterin

Die Weltmeisterin und dreimalige Europameisterin Pia Wunderlich trainiert seit Juni 2015 die dritte Mannschaft der SG Bad Soden, eine Inklusions-Mannschaft, die in der Kreisliga C Schlüchtern West spielt.

…und zum Schluss: das Titelbild

Wegen einer Meningokokken-Sepsis musste Simon Seyfarth, als er 15 Monate alt war, der linke Fuß amputiert werden – was ihn nicht stoppte, weiter Fußball zu spielen. Das Bild von Simon und seinem Vater Sven in der Kabine zierte im Sommer 2019 den Titel des DFB-Journals.

[th]