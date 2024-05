FAQ: Infos zum Halbfinale um die B-Juniorinnen-Meisterschaft

Die 22. Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft steht vor der Tür. Am Samstag (ab 14 Uhr) werden zunächst die beiden Hinspiele des Halbfinales ausgetragen. DFB.de beantwortet alle wichtigen Fragen zur Endrunde.

Wer spielt?

Für die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft haben sich aus der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga die SpVg Aurich als Staffelsieger und der VfL Wolfsburg als Vizemeister qualifiziert. Außerdem nehmen Borussia Mönchengladbach als Meister der Staffel West/Südwest und der Süd-Titelträger TSG 1899 Hoffenheim am Halbfinale teil. Nur für die Gladbacherinnen ist es eine Premiere.

Wo und wann wird gespielt?

Die beiden Hinspiele des Halbfinales werden am Samstag (ab 14 Uhr), ausgetragen. Dabei empfängt die SpVg Aurich im Stadion "Am Ellernfeld" Borussia Mönchengladbach. Das Rückspiel findet am Samstag, 18. Mai (ab 14 Uhr), auf dem FohlenPlatz am Borussia-Park in Mönchengladbach statt. In der zweiten Begegnung des Halbfinales stehen sich die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg zunächst in St. Leon-Rot gegenüber. Hier fällt die Entscheidung über den Einzug in das Endspiel am Samstag, 18. Mai (ab 12 Uhr), im Wolfsburger Stadion am Elsterweg. Im Finale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft hat der Gewinner des Duells zwischen der SpVg Aurich und Borussia Mönchengladbach Heimrecht. Gespielt wird am Samstag, 25. Mai. Als Anstoßzeit ist 13 Uhr vorgesehen.

Wo können die Partien live verfolgt werden?

Alle Spiele der Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft werden auf dem YouTube-Kanal des DFB (@DFB-Verband) live gestreamt und können dort verfolgt werden.

Nach welchem Modus wird die Endrunde ausgetragen?

Die Spiele der Endrunde werden im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Es findet nur ein Finalspiel statt. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

Wie viele Wechsel dürfen vorgenommen werden?

Auf dem Spielberichtsbogen können insgesamt 18 Spielerinnen pro Verein namentlich aufgeführt werden. Bei allen Partien der Endrunde dürfen insgesamt bis zu fünf Spielerinnen je Mannschaft ausgewechselt werden - mit der Maßgabe, dass maximal drei Spielunterbrechungen je Mannschaft für Auswechslungen genutzt werden dürfen. Kommt es im Endspiel zu einer Verlängerung, dürfen je Mannschaft vier Spielunterbrechungen für Auswechslungen genutzt werden, sofern mindestens eine dieser Unterbrechungen in der Verlängerung erfolgt. Auswechslungen, die in der Halbzeit, in der Pause vor der Verlängerung oder während des Seitenwechsels zwischen den Halbzeiten der Verlängerung vorgenommen werden, reduzieren die Anzahl der für Auswechslungen zur Verfügung stehenden Spielunterbrechungen nicht.

Welche Erfolge haben die Teilnehmer bereits erreicht?

Der VfL Wolfsburg sicherte sich bei seinen beiden bisherigen Endrundenteilnahmen auch jeweils den Titel des Deutschen B-Juniorinnen-Meisters (2018 und 2019). Die TSG Hoffenheim, die in dieser Saison mit 43 Punkten aus 18 Spielen staffelübergreifend auf die beste Punktausbeute aller Teams in der B-Juniorinnen Bundesliga zurückblicken kann, holte 2012 - noch vor der Einführung der B-Juniorinnen-Bundesliga - ihren bislang einzigen nationalen Meistertitel. Zum insgesamt vierten Mal (nach 2010, 2012 und 2016) nehmen die Kraichgauerinnen an der Endrunde teil. Die SpVg Aurich erreichte vor einem Jahr erstmals das Halbfinale, schaltete dort Eintracht Frankfurt aus (zweimal 1:1 sowie 6:5 im Elfmeterschießen) und unterlag erst im Endspiel Gastgeber Bayer 04 Leverkusen 1:2. West/Südwest-Meister Borussia Mönchengladbach hat sich zum ersten Mal für die Endrunde qualifiziert. Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen musste sich in der Staffel West/Südwest diesmal mit dem fünften Tabellenplatz begnügen.

Gibt es einen neuen Zuschauerrekord?

Das ist durchaus möglich. "Der Vorverkauf läuft noch besser als vor einem Jahr gegen Eintracht Frankfurt", sagt Stefan Wilts, U 17-Trainer und Geschäftsführer der SpVg Aurich, vor dem Halbfinalhinspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Den dramatischen Finaleinzug nach Elfmeterschießen im Juni 2023 sahen 3280 Besucher*innen in Aurich - Rekord für ein B-Juniorinnen-Spiel in Deutschland. Insgesamt stehen bis zu 5000 Tickets für das Heimspiel gegen Gladbach (und auch für ein mögliches Finale in Aurich) zur Verfügung.

Wie wird der Spielbetrieb künftig organisiert?

Die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft wird letztmals in ihrer bisherigen Form ausgetragen. Die B-Juniorinnen-Bundesliga wird zur kommenden Spielzeit reformiert. Dafür wird es alternative Wettbewerbe für B-Juniorinnen geben, unter anderem den neuen DFB-Pokal der Juniorinnen.

[mspw]