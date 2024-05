Die Schale als Objekt der Begierde: Welches Team reckt sie in diesem Jahr in den Himmel?

FAQ: Infos zum Finale um die B-Junioren-Meisterschaft

Am Sonntag ist es so weit: Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen spielen in Oberhausen um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. DFB.de klärt alle wichtigen Fragen zum großen Finale.

Wer spielt?

Es kommt zum Duell zweier Klubs aus der Staffel West: Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen. Das bedeutet auch, dass es der westdeutsche Meister, Leverkusen, im Endspiel erneut mit seinem ärgsten Verfolger aus der Saison, den zweitplatzierten Dortmundern zu tun bekommt. Nur zwei Punkte trennten die mit Abstand besten West-Teams in der Abschlusstabelle (68 vs. 66). Die beiden Ligaspiele liegen schon etwas zurück, zum Saisonstart gewann Leverkusen mit 2:1 in Dortmund, das Rückspiel im November 2023 endete 2:2.

Wo und wann wird gespielt?

Im Stadion Niederrhein in Oberhausen. Anpfiff am Sonntag ist um 11 Uhr, das Stadion ist für Zuschauer*innen ab 9.30 Uhr geöffnet.

Wie kommen Fans an Tickets?

Über den Ticketshop von RW Oberhausen, hier. Den Fans der nominellen Heimmannschaft Borussia Dortmund stehen Sitzplätze auf der STOAG-Tribüne in den Blöcken A bis D sowie Stehplätze auf der Revierkrafttribüne in den Blöcken 1 bis 3 zur Verfügung. Bayer-Fans können sich Tickets für Sitzplätze in den Blöcken D1, E1 und F1 und Stehplatzkarten in der Kanalkurve bestellen. Zusätzlich werden in Oberhausen auch die Tageskassen geöffnet sein. Es gibt Karten in der Preisspanne von fünf bis zehn Euro.

Wo ist das Finale ansonsten zu sehen?

Sky überträgt alle insgesamt elf Endrundespiele in den drei wichtigsten Junioren-Wettbewerben Deutschlands. Neben dem Pokalfinale der Junioren also auch die Endspiele um die Deutsche Meisterschaft der A- und B-Junioren. Am Sonntag beginnt die Übertragung um 10.30 Uhr. Über WOW können die Spiele auch online gestreamt werden.

[jf]