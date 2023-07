Wieder Teil der Demo in Frankfurt: der DFB beim CSD

FAQ: Häufige Fragen zu LGBTIQ+ im Fußball

An diesem Wochenende findet der Christopher Street Day (CSD) in der Frankfurter Innenstadt statt. Tausende werden für die Rechte und gegen die Diskriminierung der LGBTIQ+ Community demonstrieren. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nimmt mit einem Wagen, gemeinsam mit dem DOSB und der Sportjugend Hessen und weiteren Vertreter*innen aus dem Sport, an der Parade teil. Denn die LGBTIQ+ Community ist auch ein Teil des Fußballs. DFB.de hat häufige Fragen rund um LGBTIQ+ im Fußball zusammengefasst.

Wie stärkt der DFB die LGBTIQ+ Community?

Der DFB fokussiert sich in seiner Arbeit zur Inklusion von Menschen aus der LGBTIQ+ Community auf den Amateurfußball, den zuschauerorientierten Sport (Stadion/Länderspiele) und kommunikative Maßnahmen zur Sichtbarmachung und Unterstützung der Community. So verwendet der DFB eine gendergerechte Sprache und hisst zusammen mit Verbandsspitze und Mitarbeiter*innen die Progress-Pride-Flagge.

Sportpolitisch befasst sich der DFB seit 2018 mit dem Thema geschlechtliche Vielfalt und insbesondere dem Thema Spielrecht für trans*, inter* und nicht-binären Menschen im Fußball. In Zusammenarbeit mit Vertreter*innen der LGBTIQ+ Community und den Landesverbänden wurde eine inklusive Regelung geschaffen, die zum Ziel hat, Barrieren für die Teilhabe am Amateurfußball abzubauen.

Im Rahmen von Fachaustauschen wurden die Verantwortlichen der Landesverbände und die Spielobleute bereits informiert und geschult.

Seit März 2023 ist der DFB gemeinsam mit weiteren Sportverbänden auf Einladung des Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann, bei der Umsetzung des Aktionsplans "Queer Leben" beteiligt.

In welchen Mannschaften dürfen Trans*personen gemeldet sein?

Seit der Saison 2022/2023 hat der DFB seine Spielordnung so angepasst, dass trans* ,intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen entsprechend ihrer Identität in Abstimmung mit der Vertrauensperson des Landesverbandes entscheiden, ob sie in der Frauen- oder Männersektion spielen möchten (§ 10 DFB-Spielordnung Nr. 6. und Nr. 7. sowie DFB-Jugendordnung § 7g und die DFB-Futsalordnung § 4 Nr. 3.). Die Regelung gilt für den gesamten Amateurfußball.

Sie gilt auch für trans* Spieler*innen, die nun zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt wechseln können oder zunächst in dem Team bleiben, in dem sie bisher gespielt haben für den Zeitraum der Geschlechtsangleichung, der mehrere Jahre dauern kann.

Wie wird der Missbrauch der Regelungen verhindert?

Mit der Einführung des Spielrechts für trans*, inter* und nichtbinäre Personen sind alle Regional- und Landesverbände aufgefordert worden, eine Vertrauensperson für LGBTIQ+ zu benennen. Deren Aufgabe ist es u.a. die Ernsthaftigkeit des Antrags auf Wechsel zu überprüfen. Außerdem bieten sie Unterstützung für die Spieler*innen mit dem Personenstandseintrag "divers" oder "keine Angabe" und Personen, die ihr Geschlecht angleichen lassen, anzubieten. Die Vertrauenspersonen arbeiten eng mit der jeweiligen Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle der Landesverbände zusammen.

Sind Medikamente, die im Rahmen einer Geschlechtsangleichung eingenommen werden, Doping-relevant?

Solange die sportliche Betätigung während der Einnahme von Medikamenten die Gesundheit der betroffenen Personen nicht beeinträchtigt, können die Personen am Spielbetrieb teilnehmen. Nehmen Transpersonen aufgrund ihrer Geschlechtsangleichung Medikamente ein, ist dieses somit medizinisch indiziert, liegt laut NADA, auch bei gelisteten Substanzen keine Dopingrelevanz vor. Die Vertrauenspersonen müssen dies jedoch dokumentieren. Die Regelung betrifft den Amateursport.

Wie kann der Stadionbesuch inklusiver gestaltet werden?

Seit März 2019 wird bei Länderspielen der deutschen Männer-Nationalmannschaft und beim DFB-Pokalfinale der Herren mindestens eine Unisex-Toilette ohne geschlechtliche Zuordnung angeboten. Bei genderneutralen Einlasskontrollen können sich Stadionbesucher*innen aussuchen, ob sie von weiblichen oder männlichen Sicherheitspersonal kontrolliert werden. Zusätzlich finden Briefings für Ordner*innen durch DFB-Angestellte zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt statt.

Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Fragen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Fußball habe?

Seit Januar 2022 unterhält der DFB eine Anlaufstelle für LGBTIQ+. Projektträger ist der Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Hierhin können sich Spieler*innen, Vereinsvertreter*innen oder andere Menschen aus dem Fußball wenden, um Informationen oder Unterstützung zu erhalten: https://www.lsvd.de/de/politik/miteinander/team-out-and-proud

Der DFB ist für Fragen rund LGBTIQ+ im Fußball unter vielfalt@dfb.de erreichbar.

[dfb]