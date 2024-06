FAQ: Die Zahlen zum DFB-Campus

Der DFB-Campus ist die Heimat des deutschen Fußballs. Mitarbeiter*innen und Mannschaften nutzen und schätzen die Verbandszentrale und ihre optimalen Spiel- und Arbeitsbedingungen. Besucher*innen sind beeindruckt von Sportplätzen, Technik und Architektur. Der Campus ist aber auch Gegenstand von Gerüchten und unsauberen Informationen. Das DFB.de-FAQ nennt Fakten und Daten zum DFB-Campus.

Betrieb und Unterhalt des DFB-Campus kosten Geld. Welche Summe wendet der DFB jährlich auf?

In der Ergebnisrechnung des DFB e. V. werden für das Jahr 2023 für Betrieb und Unterhalt des DFB-Campus Aufwände in Höhe von 17,8 Millionen Euro ausgewiesen. Darin enthalten ist der jährliche Abschreibungsaufwand der Vermögensgegenstände für den DFB-Campus in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Diese Abschreibung ist nicht liquiditätswirksam. Der Aufwand des DFB an liquiditätswirksamen Mitteln für Betrieb und Unterhalt des DFB-Campus beträgt 12,5 Millionen Euro.

Welche Einnahmen erzielt der DFB mit dem DFB-Campus?

Der DFB-Campus dient in erster Linie der Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des DFB, also der Förderung des Fußballs. Durch die Nutzung durch den DFB e.V. und seiner Gesellschaften erreicht der DFB-Campus eine hohe Auslastung, insbesondere durch die Maßnahmen der 18 Nationalmannschaften des DFB. Die freien Kapazitäten werden für die Durchführung von Veranstaltungen externer Kunden (DFB-Partner und sonstige) genutzt, soweit diese Veranstaltungen einen Sportbezug aufweisen und damit der Zweckbestimmung des DFB-Campus im weiteren Sinne gerecht werden. Im Jahr 2023 lag der Umsatz aus diesen Veranstaltungen bei etwa 550.000 Euro.

Welche Einsparungen ergeben sich für den DFB durch den DFB-Campus?

Durch die Eigennutzung des DFB-Campus entfallen jährlich Aufwände. Durch den DFB-Campus muss der DFB beispielsweise

keine Miete für ansonsten notwendige Geschäftsräume aufbringen,

keine Gebühren für die Nutzung von Sportanlagen und Sportplätzen aufbringen, die der DFB für seine Nationalmannschaften und für Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen benötigt,

keine Hotelübernachtungen für Veranstaltungen und Tagungen tragen, die auf dem DFB-Campus stattfinden.

Unter Annahme marktüblicher Preise spart der DFB durch den DFB-Campus jährlich Aufwände in Höhe von bis zu 9,5 Millionen Euro.

Wie hoch waren die Aufwände des Verbandes für den Bau des DFB-Campus?

Die Aufwände des Verbandes für den Bau des DFB-Campus wurden zum 31.12.2023 auf Basis der Schlussrechnung des Generalübernehmers abschließend ermittelt. Sie stellen sich wie folgt dar:

Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten in Euro Restbuchwert zum 31.12.2023 in Euro Erwerb des Erbbaurechts 7.266.850,00 6.843.091,00 Bau von Gebäuden

und Außenanlagen* 164.995.365,00 155.453.343,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.421.492,00 10.685.660,00 Technische Anlagen und Maschinen 15.083.195,00 14.715.316,00 Zuschuss der KFW -1.141.000,00 -1.118.403,00 Contracting-Modell für technische Anlagen und Maschinen** -16.252.000,00 -15.144.702,00 Gesamt: 182.373.902,00 171.434.305,00

*Für den Bau des DFB-Campus haben die Dachverbände FIFA und UEFA dem DFB e.V. zweckgebundene Zuschüsse von insgesamt 13.200.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Zuschüsse wurden planmäßig von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt und reduzieren diese entsprechend.

**Beim Contracting erbringt ein externer Energiedienstleister (Contractor) ein modulares Maßnahmenpaket und gibt Garantien für die Kosten und Ergebnisse. Ein solches Modell hat der DFB im Jahr 2020 abgeschlossen. Kernpunkt dieses Geschäftes war die Veräußerung diverser technische Anlagen für einen Verkaufspreis von 16.252.000,00 Euro. Aufgrund der vertraglichen Konstellation bleibt der DFB e.V. wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände und muss diese innerhalb seiner Handelsbilanz im Anlagevermögen ausweisen. Die Aktivierung erfolgt im Rahmen der technischen Anlagen zu Anschaffungskosten in Höhe von 15.083.195,00 Euro. Der Erlös wird in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf die Vertragslaufzeit von 15 Jahren verteilt.

Wie hat der DFB den Bau des DFB-Campus finanziert?

Im Zusammenhang mit dem Bau des DFB-Campus hat der Verband 75.000.000,00 Euro an Darlehensverbindlichkeiten aufgenommen. Diese verteilen sich auf zwei Darlehen:

KFW-Darlehen (Energieeffizienzprogramm: Energieeffizient Bauen und Sanieren 276) in Höhe von 35.000.000,00 Euro (Zinssatz 0,31 %; gebunden bis 30.12.2029)

LBBW-Darlehen in Höhe von 40.000.000,00 Euro (Zinssatz variabel in Abhängig von der Höhe des 3-Monats-EURIBOR)

Die weitere Finanzierung erfolgte aus vorhandenen Mitteln des Verbandes.

