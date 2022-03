FAQ: Die Eliterunde der U 17-Juniorinnen

Für die deutschen U 17-Juniorinnen geht es nun in die heiße Phase. Die 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europameisterschaften steht vor der Tür. Die Mannschaft um DFB-Trainerin Friederike Kromp wird in den kommenden Tagen um einen der acht begehrten EM-Startplätze kämpfen. Von den Gegnerinnen bis hin zum Turniermodus – DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die bevorstehende Eliterunde.

Wann und wo findet das Qualifikationsturnier statt?

Die Eliterunde der U 17-Juniorinnen findet vom 18. bis 30. März im Kosovo statt. Insgesamt drei Spiele stehen der DFB-Auswahl ab dem 23. März bevor. Dazwischen befinden sich jeweils zwei Tage zur Regeneration. Angestoßen werden die deutschen Partien um 11 bzw. 12 Uhr.

Was hat es mit der Liga A und Liga B auf sich?

Um die Weiterentwicklung der Nachwuchsspielerinnen zu fördern, hat die UEFA für die U 17 und U 19 der Frauen ein neues Wettbewerbsformat eingeführt. Seither werden die beiden Runden des Qualifikationsturniers in zwei Ligen ausgetragen. Damit soll eine größere sportliche Ausgeglichenheit sichergestellt werden, da jedes Team gegen ähnlich spielstarke Mannschaften antritt. Bei der Einführung des neuen Formats wurden die Nationen nach der Koeffizientenrangliste aufgeteilt. Deutschland startete zu Beginn der ersten Runde in Liga A.

Wie hat sich Deutschland für die Eliterunde qualifiziert?

Mit einer weißen Weste absolvierte das Team um DFB-Trainerin Friederike Kromp die erste Qualifikationsrunde im portugiesischen Albufeira. Gegen Finnland (5:0) sowie Bosnien und Herzegowina (6:0) fuhren die deutschen Mädchen hohe Siege ein. Einzig gegen Portugal kassierte Deutschland einen Gegentreffer, ging jedoch bei einem Endstand von 3:1 als Sieger vom Platz.

Wie ist der Turniermodus der Eliterunde?

In Liga A gibt es sieben Gruppen mit je vier Mannschaften. Jede Gruppe spielt in Form eines Miniturniers. Am Ende qualifizieren sich nur die sieben Gruppensieger gemeinsam mit dem Gastgeberland für das Endrundenturnier in Bosnien und Herzegowina, welches vom 3. bis 15. Mai ausgetragen wird. Die sieben Gruppenvierten steigen ab und nehmen in der Saison 2022/2023 an den Qualifikationsturnieren der Liga B teil. Die Gruppensieger der Liga B hingegen steigen zur 1. Runde in der nächsten Ausgabe in Liga A auf.

Welche Gegner erwartet die deutsche U 17-Auswahl?

Im November 2021 wurden die Gruppen der 2. Qualifikationsrunde in Nyon ausgelost. Seither steht fest: Die Gegnerinnen der deutschen U 17-Mannschaft kommen aus Slowenien, Österreich und dem Kosovo. Zum Auftakt trifft Deutschland am 23. März auf die Gastgebernation Kosovo. Drei Tage später folgt die Partie gegen Slowenien, ehe Deutschland zum Abschluss am 29. März im Nachbarschaftsduell gegen Österreich antritt.

Wie erfolgreich waren die deutschen U 17-Juniorinnen in den letzten Jahren?

Seit 2008 gewann Deutschland bislang siebenmal bei einem U 17-Turnier der UEFA den Europameistertitel, zuletzt im Jahr 2019. Nachdem die letzten beiden Europameisterschaften in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, geht Deutschland dementsprechend als Titelverteidiger ins Rennen.

[lys]