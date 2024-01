FAQ: Das sind die Sepp-Herberger-Awards

Mit den Sepp-Herberger-Awards zeichnet Deutschlands älteste Fußballstiftung Amateurvereine für vorbildliches und zukunftsweisendes Handeln aus. Die Awards sind mit insgesamt 100.000 Euro dotiert. Hier alles, was es sonst noch zu wissen gibt.

Was genau sind die Sepp-Herberger-Awards?

Alljährlich werden die Sepp-Herberger-Awards für beeindruckendes ehrenamtliches Engagement in sechs Kategorien an Akteure des organisierten Fußballs verliehen. Die Preisträger werden im Rahmen einer Feierstunde gewürdigt.

In welchen Kategorien wird der Preis verliehen?

Ausgezeichnet werden herausragende Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Zusammen mit dem Softwarekonzern SAP wird die Kategorie "Fußball Digital" ausgelobt. Hier werden kreative Ideen bei der Nutzung von neuen Technologien prämiert. In der Kategorie "Sozialwerk" wird in Erinnerung an Fußball-Weltmeister Horst Eckel der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird. Außerdem wird ein Sonderpreis an eine Fußball-Stiftung vergeben.

Wie hoch sind die Auszeichnungen dotiert?

In den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung, Schule und Verein sowie „Fußball Digital“ erhalten je drei ausgewählte Vorschläge den mit einem Geldpreis prämierten Sepp-Herberger-Award (1.Platz/10.000 Euro, 2. Platz/6000 Euro, 3. Platz/4000 Euro). In der Kategorie "Sozialwerk" ist der "Horst-Eckel-Preis" mit 10.000 Euro dotiert. Zusätzlich wird ein Sonderpreis an eine Fußball-Stiftung (10.000 Euro) verliehen. Insgesamt werden Preisgelder im Gesamtwert von 100.000 Euro vergeben.

Wer kann mitmachen und im besten Fall ausgezeichnet werden?