FAQ: Bereits 20 Teams fix für die Auslosung der EURO 2024

Der Countdown läuft: Am 2. Dezember werden in der Hamburger Elbphilharmonie die Vorrundengruppen der EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) ausgelost. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu gibt es hier auf DFB.de.

Wann findet die Auslosung statt, und wo wird sie übertragen?

Die Auslosung der Vorrundengruppen der UEFA EURO 2024 wird am Samstag, 2. Dezember (ab 18 Uhr), in der Elbphilharmonie in Hamburg stattfinden und ab 17.45 Uhr live auf RTL, im ZDF und bei MagentaTV übertragen. Zudem ist das Event auch im Stream auf UEFA.com und der offiziellen App zur UEFA EURO 2024 zu verfolgen.

Welche Nationalmannschaften sind in der Lostrommel?

Neben Turniergastgeber Deutschland haben 19 Teams als einer der beiden Bestplatzierten der Qualifikationsgruppen ihren Platz in der Lostrommel bereits sicher. Es handelt sich um Albanien, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Titelverteidiger Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schottland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, die Schweiz, Tschechien, Ungarn und die Türkei. In Gruppe D fällt die letzte Entscheidung in der Qualifikation zwischen Kroatien und Wales. Die letzten drei offenen Plätze im Teilnehmerfeld werden in den Playoffs vergeben, die zwölf weitere Mannschaften abhängig vom Ergebnis der Nations League im März 2024 mit drei Halbfinals und drei Endspielen um die EM-Teilnahme bestreiten werden.

Wie funktioniert die Auslosung?

Die Mannschaften werden in vier Lostöpfe aufgeteilt, abhängig von den Ergebnissen der Qualifikation. Deutschland ist als Kopf der Gruppe A gesetzt. Die Sieger der drei Playoff-Finals landen in Topf vier. Weitere sechs Töpfe bestimmen die Position in den Gruppen: Die Töpfe B bis F beinhalten dabei jeweils vier Bälle für die Positionen eins bis vier, die nach Ziehung der Mannschaften in die Gruppen zusätzlich ausgelost werden. Topf A beinhaltet nur drei Bälle, da Deutschland an Position eins gesetzt ist.

Wie läuft das Finalturnier ab?

Das Format ist dasselbe wie bei der EURO 2020. Die beiden Gruppenersten der sechs Vorrundengruppen und die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Danach werden Viertelfinale, Halbfinale und Finale ebenfalls im K.o.-System ausgespielt. Das Endspiel am 14. Juli 2024 steigt im Olympiastadion Berlin.

[dfb]