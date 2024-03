FAQ: Auslosung des Olympischen Fußballturniers der Frauen

Am Mittwoch (ab 20 Uhr, im Livestream auf fifa.com) werden in Paris die Olympischen Fußballturniere 2024 ausgelost. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Prozedere.

Welche deutschen Teams nehmen am Olympischen Fußballturnier teil?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich im Rahmen des Final Fours der UEFA Women's Nations League für den Wettkampf in Paris qualifiziert. Als Sieger des Spiels um Platz drei fährt das Team von Cheftrainer Horst Hrubesch als eine von zwölf Mannschaften zu Olympia 2024. Die Männer haben das Turnier hingegen erstmals seit 2012 verpasst, da die U 21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2023 bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war. Das Erreichen des Viertelfinales wäre mindestens nötig gewesen, um eine Olympia-Auswahl stellen zu dürfen.

Wann und wo wird das Olympische Fußballturnier gespielt?

Das Olympische Fußballturnier der Frauen wird im Rahmen der Olympischen Spiele 2024 in Paris vom 25. Juli bis zum 10. August ausgetragen. Die Vorrundenspiele finden vom 25. bis 31. Juli in Lyon, Saint-Étienne, Marseille, Nizza, Nantes, Bordeaux und Paris statt. Die Viertelfinals steigen am 3. August in Paris, Lyon, Marseille und Nantes, die Halbfinals folgen am 6. August in Lyon und Marseille. Bronze wird am 9. August in Lyon, Gold und Silber am 10. August im Parc des Princes in Paris ausgespielt.

Wer nimmt an der Auslosung der Olympischen Spiele teil?

Aktuell stehen zehn der zwölf Teams fest, die am Olympischen Fußballturnier der Frauen in Paris 2024 teilnehmen. Neben dem DFB-Team sind Australien, Brasilien, Frankreich, Japan, Kanada, Kolumbien, Neuseeland, Spanien und die USA qualifiziert. Zwei weitere Teilnehmer aus Afrika qualifizieren sich Anfang April.

Wie wird das Olympische Fußballturnier der Frauen ausgelost?

Die zwölf qualifizierten Nationen werden in drei Vierergruppen gelost. Vor der Auslosung werden die Teams basierend auf der aktuellen FIFA-Weltrangliste vom 15. März 2024 in vier Lostöpfe mit je drei Teams aufgeteilt. Die Auslosung beginnt mit der Ziehung des ersten Teams aus Topf 1 und endet mit der Ziehung des letzten Teams aus Topf 4. Erst wird eine Loskugel aus dem Team-Topf gezogen und anschließend aus dem Gruppen-Topf, um die Position des Teams in der Gruppe zu bestimmen.

In welchem Topf ist das deutsche Frauen-Team?

Deutschland ist gemeinsam mit Japan und Kanada in Topf 3.

Wie teilen sich die Teilnehmer auf die vier Töpfe auf?

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Frankreich, Spanien, USA

Topf 2: Deutschland, Japan, Kanada

Topf 3: Brasilien, Australien, Kolumbien

Topf 4: Neuseeland, CAF 1, CAF 2

Gibt es Einschränkungen bei der Auslosung?

Ja! Die FIFA hat entschieden, dass in keiner Gruppe zwei Nationen aus derselben Konföderation aufeinandertreffen dürfen. Deutschland kann also in der Gruppenphase nicht auf Gegner aus der Kontinental-Konföderation der UEFA treffen. Außerdem kann die DFB-Auswahl wie üblich nicht auf Gegner aus dem selben Topf treffen.

Auf wen kann Deutschland also treffen?

Aus Topf 1 bleibt nur ein möglicher Gegner. Der viermalige Olympiasieger USA. Denn Gastgeber Frankreich und Weltmeister Spanien kommen aus derselben Konföderation wie Deutschland. Außerdem ist aufgrund der Regularien ein Gruppenphasen-Aufeinandertreffen mit Kanada und Japan ausgeschlossen. Aus Topf 3 (Brasilien, Australien, Kolumbien) und Top 4 (Neuseeland und die beiden sich noch qualifizierten Teams aus Afrika) kann Deutschland aber auf jedes Team treffen.

Wie qualifiziert sich Deutschland für die K.o.-Phase des Turniers?

Die jeweils zwei besten Mannschaften der drei Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Zusätzlich erreichen die beiden besten Gruppendritten die Runde der besten Acht.

[dfb]