FAQ: Alles zu den Halbfinalrückspielen

Das Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft rückt immer näher. Welche beiden Teams am Samstag, 25. Mai (ab 13 Uhr) aufeinandertreffen, entscheidet sich an diesem Samstag, 18. Mai. Die TSG Hoffenheim (beim VfL Wolfsburg) und Borussia Mönchengladbach (gegen die SpVg Aurich) gehen jeweils mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbfinalrückspiele. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wo und wann wird gespielt?

Die beiden Rückspiele des Halbfinales werden am Pfingstsamstag ausgetragen. Dabei empfängt Nord/Nordost-Vizemeister VfL Wolfsburg ab 12 Uhr den Süd-Titelträger TSG Hoffenheim im Stadion am Elsterweg. Ab 14 Uhr stehen sich West/Südwest-Meister Borussia Mönchengladbach sowie der Nord/Nordost-Staffelsieger und aktuelle deutsche Vizemeister SpVg Aurich auf dem FohlenPlatz am Borussia-Park in Mönchengladbach gegenüber. Im Finale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft, das live auf YouTube übertragen wird, hat der Gewinner des Duells zwischen der Borussia Mönchengladbach und der SpVg Aurich Heimrecht. Gespielt wird am Samstag, 25. Mai. Als Anstoßzeit ist 13 Uhr vorgesehen. Die Eintrittspreise werden beim Finale vier Euro (Sitzplatz) bzw. zwei Euro (Stehplatz) betragen.

Wie sind die Hinspiele verlaufen?

Die U 17-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach und der TSG 1899 Hoffenheim haben sich im Halbfinale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft durch Hinspielsiege jeweils in eine günstige Ausgangsposition gebracht. Beide Teams gehen mit einem Vorsprung von jeweils einem Tor in die Rückspiele. Die Gladbacherinnen, die sich zum ersten Mal überhaupt für die Endrunde qualifiziert hatten, siegten bei der SpVg Aurich 1:0 (0:0). Vor der Rekordkulisse von 3410 Zuschauer*innen in Aurich – Bestmarke für ein B-Juniorinnen-Spiel in Deutschland - gelang Fiona Itgenshorst (80.+2) in der Nachspielzeit der späte Siegtreffer. Die TSG Hoffenheim bezwang den VfL Wolfsburg vor eigenem Publikum in St. Leon-Rot ebenfalls 1:0 (1:0). Maryam Melissanidis (31.) ließ die Kraichgauerinnen bereits während der ersten Halbzeit jubeln.

Was sagen die Trainer vor den Rückspielen?

Markus Herbst, Trainer des VfL Wolfsburg, ist nach dem 0:1 im Hinspiel bei der TSG Hoffenheim von einer Wende überzeugt. "Natürlich hätten wir gerne mindestens ein Unentschieden mitgenommen", so Herbst. "Ich bin mir allerdings sicher, dass wir im Rückspiel genauso auftreten werden wie im ersten Vergleich und glaube fest daran, dass wir das Ding dann noch umbiegen können." Sein Hoffenheimer Kollege Christopher Holzer meint: "Wir haben eine gute Ausgangssituation, wissen aber auch, dass wir im Rückspiel noch einmal alles geben müssen. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und man spürt dies auch in den Trainingseinheiten. Es wird fokussiert und konzentriert gearbeitet - und das mit großer Freude und Motivation."

Christian Klein, Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach, zog nach dem ersten Duell in Aurich (1:0) ein insgesamt positives Fazit: "Wir hatten jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten Phasen, in denen wir uns erst einmal finden mussten. Danach lief es aber deutlich besser. Vor so einer Kulisse zu spielen und mit einem Sieg wieder nach Hause zu fahren, ist wunderbar." Vor eigenem Publikum soll der knappe Vorsprung verteidigt werden. Trotz des Rückstands hat aber auch Stefan Wilts, Trainer der SpVg Aurich, die Hoffnung auf die zweite Finalteilnahme nacheinander noch nicht aufgegeben. "Die Niederlage im Hinspiel war schon bitter, wir haben in der Nachspielzeit einmal nicht richtig aufgepasst", so Wilts, der gleichzeitig auch Geschäftsführer des Klubs ist.

Nach welchem Modus wird die Endrunde ausgetragen?

Die Spiele der Endrunde werden im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung durch Elfmeterschießen ermittelt. Es findet nur ein Finalspiel statt. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

Wo können die Partien live verfolgt werden?

Alle Spiele der Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft werden auf dem YouTube-Kanal des DFB (@DFB-Verband) live gestreamt und können dort verfolgt werden.

Welche Erfolge haben die Teilnehmer bereits erreicht?

Der VfL Wolfsburg sicherte sich bei seinen beiden bisherigen Endrundenteilnahmen auch jeweils den Titel des Deutschen B-Juniorinnen-Meisters (2018 und 2019). Die TSG 1899 Hoffenheim, die in dieser Saison mit 43 Punkten aus 18 Spielen staffelübergreifend auf die beste Punktausbeute aller Teams in der B-Juniorinnen Bundesliga zurückblicken kann, holte 2012 - noch vor der Einführung der B-Juniorinnen-Bundesliga - ihren bislang einzigen nationalen Meistertitel. Zum insgesamt vierten Mal (nach 2010, 2012 und 2016) nehmen die Kraichgauerinnen an der Endrunde teil. Die SpVg Aurich erreichte vor einem Jahr erstmals das Halbfinale, schaltete dort Eintracht Frankfurt aus (zweimal 1:1 sowie 6:5 im Elfmeterschießen) und unterlag erst im Endspiel Gastgeber Bayer 04 Leverkusen 1:2. Die U 17-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach haben sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Endrunde qualifiziert.

Wie wird der Spielbetrieb künftig organisiert?

Die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft wird letztmals in ihrer bisherigen Form ausgetragen. Die B-Juniorinnen-Bundesliga wird zur kommenden Spielzeit reformiert. Dafür wird es alternative Wettbewerbe für B-Juniorinnen geben, unter anderem den neuen DFB-Pokal der Juniorinnen.

[mspw]