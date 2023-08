FAQ: 32 Teams, vier Siege bis zum Finale

Vier Siege trennen die 32 Teilnehmer am DFB-Pokal der Junioren vom Endspiel am 24. Mai 2024. Am kommenden Wochenende werden die 16 Begegnungen der ersten Runde ausgetragen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum traditionsreichen U 19-Wettbewerb (seit 1987), der auch nach der beschlossenen Reform der höchsten Spielklassenstruktur ab 2024 weiter ausgetragen wird.

Wie werden die Teilnehmer am DFB-Pokal der Junioren ermittelt?

Der DFB-Pokal der Junioren wird nach §§ 69 bis 71 (neue Fassung) der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung ausgetragen. Bei den Spielen handelt es sich um Bundesspiele. Seit der Saison 2017/2018 nehmen 32 Mannschaften an dem Wettbewerb teil. Neben den A-Junioren-Pokalsiegern der 21 Landesverbände des DFB sind das der Titelverteidiger (1. FC Köln), der Deutsche A-Junioren-Meister (1. FSV Mainz 05) sowie die jeweils drei bestplatzierten Teams aller drei Staffeln der A-Junioren-Bundesliga.

Warum sind einige Mannschaften in der ersten Runde dabei, die weder aktueller Pokalsieger in ihrem Landesverband sind, noch einen der ersten drei Plätzen in der A-Junioren-Bundesliga belegt haben?

Als Verlierer der Endspiele in ihrem Landesverband dürfen RB Leipzig (1:4 im Finale des Sachsenpokals gegen Dynamo Dresden), Bayer 04 Leverkusen (1:2 gegen den 1. FC Köln/Fußball-Verband Mittelrhein) und der SV Sandhausen (0:1 in Baden gegen die TSG Hoffenheim) in der Saison 2023/2024 am DFB-Pokal der Junioren teilnehmen, weil sich der jeweilige Pokalsieger bereits durch seine Platzierung in der A-Junioren-Bundesliga für den Wettbewerb qualifiziert hatte. Der TSG Hoffenheim reichte dafür bereits der vierte Rang in der Staffel Süd/Südwest, weil diese mit dem 1. FSV Mainz 05 den Deutschen Meister stellte. Fortuna Düsseldorf darf als Vierter der West-Staffel an den Start gehen, weil sich Staffel-Vizemeister 1. FC Köln zusätzlich auch noch als Titelverteidiger einen Platz sicherte. Insgesamt sind 23 Teams dabei, die in der A-Junioren-Bundesliga spielen, sowie neun Mannschaften, die in dieser Saison in der zweithöchsten Spielklasse am Ball sind.

Welche Mannschaften von Amateurvereinen nehmen teil?

Zehn U 19-Teams von Vereinen, deren Herrenmannschaften nicht den beiden Lizenzligen (Bundesliga und 2. Bundesliga) angehören, haben sich für die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren qualifiziert und dürfen deshalb grundsätzlich vor eigenem Publikum antreten. Dabei handelt es sich um den VfB Lübeck (Pokalsieger Schleswig-Holstein), den SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt (Pokalsieger Hamburg), den Berliner AK (Pokalsieger Berlin), den FC Energie Cottbus (Pokalsieger Brandenburg), den FC Carl Zeiss Jena (Pokalsieger Thüringen), die Sportfreunde Eisbachtal (Pokalsieger Rheinland), den 1. FC Saarbrücken (Pokalsieger Saarland), den SV Sandhausen (Pokalfinalist Baden), die Stuttgarter Kickers (Pokalsieger Württemberg) und Dynamo Dresden (Vizemeister in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga).

Was sind Höhepunkte der ersten Runde?

Eröffnet wird die erste Runde bereits am Freitag (ab 14 Uhr) mit dem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern, DFB-Pokalsieger von 2003, gegen RB Leipzig, Finalist von 2019. Die TSG Hoffenheim, Titelträger von 2010, trifft am Samstag (ab 12 Uhr) auf den neunmaligen Deutschen Meister und aktuellen West-Spitzenreiter Borussia Dortmund, der noch auf seinen ersten Pokalsieg wartet (zwei Teilnahmen am Endspiel). Gleichzeitig gastiert Süd/Südwest-Primus Eintracht Frankfurt beim FC Carl Zeiss Jena. Zu einem staffelinternen Duell aus dem Nord/Nordosten kommt es am Samstag (ab 13 Uhr) zwischen dem verlustpunktfreien Tabellenführer Hertha BSC (zwei Pokalsiege) und dem FC Hansa Rostock. Der Rekordpokalsieger SC Freiburg (sechs Titel), der nach dem Abstieg aus der A-Junioren-Bundesliga in dieser Saison der Oberliga Baden-Württemberg angehört, ist am Samstag (ab 14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken gefordert. Der 1. FC Köln muss als Titelverteidiger am Sonntag (ab 11 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten, Vorjahresfinalist FC Schalke 04 ist gleichzeitig beim VfB Lübeck zu Gast. Zum Abschluss gastiert der aktuelle Deutsche Meister 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (ab 13 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Nach welchem Modus wird gespielt?

Die Spiele um den DFB-Pokal der Junioren werden in vier Runden mit anschließendem Finale nach dem Pokalsystem ohne Rückspiele ausgetragen. Endet ein Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit von zweimal 45 Minuten Unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Sollte auch nach der Verlängerung kein Sieger feststehen, so wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt. Juniorenmannschaften von Amateurklubs haben bei Spielen gegen Mannschaften von Lizenzvereinen bis einschließlich Halbfinale automatisch Heimrecht

Wie werden die weiteren Auslosungen durchgeführt?

Die Paarungen jeder Pokalrunde werden bis einschließlich Halbfinale grundsätzlich aus zwei Behältern ausgelost, wobei der eine die Mannschaften von den Klubs der Lizenzligen und deren anderer die Teams von Amateurvereinen enthält. Dabei gilt der Status der Herrenmannschaft im Spieljahr des auszulosenden Wettbewerbs. Es wird je ein Los zuerst aus dem Amateurbehälter und danach aus dem Behälter mit den Losen der Lizenzligen gezogen. Sind in einem Behälter keine Lose mehr vorhanden, werden die verbleibenden Mannschaften des anderen Behälters gegeneinander ausgelost. Die zuerst gezogene Mannschaft hat auf jeden Fall Heimrecht.

Wann werden die weiteren Pokalrunden ausgetragen?

Das Achtelfinale ist für den 7. Oktober, das Viertelfinale für den 17. Dezember vorgesehen. Im neuen Jahr 2024 sollen die Halbfinalspiele am 16. März und das Finale am 24. Mai stattfinden. Die Fachgruppe Jugendspielbetriebe hat beschlossen, dass alle Spiele bis einschließlich Halbfinale grundsätzlich am Sonntagvormittag (ab 11 Uhr) stattfinden sollen. Dies gilt, sofern im Rahmenterminkalender nicht anders vorgesehen. Terminverlegungen sind nur dann möglich, wenn die beteiligten Klubs sich mit dem DFB auf einen anderen Termin verständigen. Das Endspiel (Freitag, 24. Mai) findet einen Tag vor dem DFB-Pokal-Finale der Männer statt.

Wird der DFB-Pokal der Junioren auch nach der Reform der höchsten Spielklassenstruktur der Junioren durchgeführt?

Ja. Die U 19 und die U 17 DFB-Nachwuchsliga (alle Infos dazu hier) ersetzen zwar ab der Saison 2024/2025 die bisherige A- und B-Junioren-Bundesliga. Der DFB-Pokal der Junioren wird allerdings weiterhin Bestandteil des Rahmenterminkalenders sein. Die genauen Durchführungsbestimmungen, Qualifikationskriterien und die Teilnahmebedingungen für die Zukunft werden allerdings noch vom DFB festgelegt.

[mspw]