FANZONE und DFB setzen Lizenzpartnerschaft fort

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) freut sich, bekannt zu geben, dass die erfolgreiche Partnerschaft mit der Fanzone Media GmbH fortgesetzt wird. In den vergangenen drei Jahren haben beide Unternehmen erfolgreich bei der Entwicklung digitaler Sammelobjekte zusammengearbeitet, um den Fans einzigartige digitale und innovative Erlebnisse zu bieten.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden Blockchain-basierte digitale Sammelkarten für die U 21-Nationalmannschaft, die Frauen-Nationalmannschaft, die 3. Liga, die Frauen-Bundesliga und die Futsal-Bundesliga produziert und vertrieben. Mit Hilfe der Polygon Blockchain-Technologie entstehen einzigartige und limitierte digitale Assets, die den Fans ein innovatives Sammel- und Spielerlebnis rund um ihre Lieblingsteams und -spieler ermöglichen.

"Den Fans einzigartige digitale Erlebnisse bieten"

Henning Wegter, Abteilungsleiter Partner & Vertrieb bei der DFB GmbH & Co. KG, betont die erfolgreiche Kooperation mit FANZONE: "Die Zusammenarbeit mit FANZONE hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. In den letzten beiden Jahren haben wir gemeinsam Herausforderungen in einem anspruchsvollen Markt bewältigt. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir im Web3-Bereich weiterhin zusammen aktiv sein möchten. Wir freuen uns besonders, dass wir unsere Partnerschaft nun auch auf die Frauen-Bundesliga und Futsal-Bundesliga ausweiten können. Gemeinsam werden wir innovative Projekte im Web3-Bereich umsetzen und den Fans einzigartige digitale Erlebnisse bieten."

Die Fanzone Media GmbH ist als ein führender Anbieter innovativer Fan-Engagement-Plattformen dafür bekannt, das Interesse der Fans an digitalen Aktivierungen zu bedienen. Dirk Weyel, CEO und Geschäftsführer der Fanzone Media GmbH, äußert sich zur Fortsetzung der Partnerschaft: "Die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit dem DFB ist ein bedeutender Schritt für FANZONE. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das Fußballerlebnis der Fans im digitalen Wandel zu verbessern und sind stolz darauf, unsere Fan-Experience-Plattform auf weitere Bereiche des deutschen Fußballs auszuweiten. Durch die digitalen Sammelkarten können Fans ihre Kollektionen erweitern, an Fantasy-Sport-Herausforderungen teilnehmen, ihre Lieblingsspieler unterstützen und dabei einzigartige Preise bekommen."

Digitale Sammelkarten im Web und in der App

Die digitalen Sammelkarten der U 21-Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft, 3. Liga, Frauen-Bundesliga und Futsal-Bundesliga werden auf der FANZONE-Plattform präsentiert, die sowohl im Web unter www.fanzone.io als auch in den App-Stores von Google und Apple verfügbar sein wird. Dies ermöglicht den Fans den einfachen Zugriff auf die digitalen Sammelkarten und ein interaktives Spielerlebnis.

Der DFB und Fanzone Media GmbH werden im Rahmen der Fortsetzung der gemeinsamen Partnerschaft den Fußballfans im digitalen Zeitalter unvergessliche Erlebnisse bereiten und weiterhin innovative Projekte im Web3-Bereich umsetzen, um gemeinsam die Möglichkeiten des Fan-Engagements stets neu zu definieren.

Über FANZONE

FANZONE ist eine Fan-Experience-Plattform zum Sammeln und Tauschen von digitalen Sammelkarten und -objekten. Fans können durch das Vervollständigen ihrer Kollektionen nicht nur einzigartige Erinnerungen festhalten, sondern auch einzigartige Preise erhalten und Fan-Erlebnisse genießen. Vom signierten Trikot über VIP-Tickets zu Spielen bis hin zu Meet&Greets oder sogar Trainings-Sessions mit Profisportlern ist alles möglich. Die digitalen Sammelobjekte können außerdem verwendet werden, um Challenges auf der Plattform zu absolvieren und somit gegen andere Fans anzutreten.

Fanzone ist sowohl im Browser (www.fanzone.io) als auch als App für iOS und Android verfügbar. Partner sind derzeit u.a. der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der Deutsche Basketball-Bund (DBB), der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), VfL Wolfsburg, FC Bayern Basketball, die brasilianische Basketball-Legende Oscar Schmidt und die deutschen Fußball-Ikonen Andreas Brehme sowie Per Mertesacker.

[ik]