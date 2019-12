Fans stimmen sich auf Estland-Spiel ein

Der Wettergott hat es gut gemeint mit den deutschen Anhängern in Tallinn. Nach einem verregneten Samstag und Sonntagvormittag kam pünktlich zum Fan-Treff auf dem Rathausplatz der estnischen Hauptstadt sogar phasenweise die Sonne hervor. Zur Abenddämmerung ging es dann mit rund 250 Fans in Richtung Stadion.

Der Marsch ging rund drei Kilometer quer durch die Stadt, in der spätestens dadurch jeder Einwohner über das EM-Qualifikationsspiel informiert wurde. Angeführt von Fan Club-Betreuer Tom Roeder brachten sich die mitgereisten Anhänger in Stimmung und feierten die deutsche "Mannschaft" schon drei Stunden vor Anpfiff. Bleibt zu hoffen, dass nicht nur der Wetter- sondern auch der Fußballgott den deutschen Fans gut gesinnt ist und er ihnen einen deutschen Auswärtssieg in der A. Le Coq Arena beschert.