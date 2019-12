Fans feiern erfolgreiche EM-Qualifikation

Geschafft! Bei den deutschen Fans machte sich gestern Abend nach dem 4:0 über Belarus Erleichterung breit. Jetzt können die Planungen für den Sommer 2020 endlich beginnen, so der allgemeine Tenor. Schon im Vorfeld der Begegnung war die Laune bei den deutschen Anhängern gut, als DFB-Präsident Fritz Keller und Teresa Enke im Fan-Club-Zelt als prominente Mitglieder in den Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen wurden.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt waren die vier gewärmten Wände der Fan Club-Behausung die beliebteste Anlaufstelle der Mitglieder. Während des Besuchs von DFB-Präsident Fritz Keller wurde die Auslastung des Zelts auf eine harte Probe gestellt. Positiver Nebeneffekt: Das Zusammenkuscheln der Zuschauer wärmte auch die letzte Frostbeule auf.

"Fritz Keller einer von uns"

Warm ums Herz wurde den Fans auch, als der 62-jährige Freiburger kurzerhand eine Runde für alle Anhänger schmiss. Doch der DFB-Präsident wusste auch mit Worten zu überzeugen. Fan Club-Mitglied Thomas Zimmermann aus Bad Soden sagte begeistert: "Fritz Keller ist einer von uns. Einer von der Basis. Ich habe den Eindruck, er weiß uns Fans wirklich zu schätzen. Ich traue ihm zu, dass er das Thema Fannähe sehr gut transportieren kann."

Im Anschluss an den Talk wurde Fritz Keller feierlich als 100. Prominentes Mitglied in den Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen. Geschmückt mit seinem neuen Schal und seinem neuen Cappy aus dem Welcome-Package mischte er sich unter das Publikum und erfüllte unzählige Selfiewünsche.

Viel Applaus für Teresa Enke

Kurz vor dem Auftritt von Fritz Keller war Teresa Enke im Fan Club-Zelt zu Gast. Die Witwe des ehemaligen Nationaltorhüters Robert Enke sensibilisierte das Publikum für die Volkskrankheit Depression. Die 43-Jährige erhielt für ihren Auftritt viel Applaus. „Ich fand es toll, dass sie heute hier war und diese Bühne dafür genutzt hat, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen“, sagt Fan Club-Mitglied Anja Buschmann. Auch Teresa Enke wurde zum Ehrenmitglied im Fan Club Nationalmannschaft ernannt.

Im Anschluss an die Partie wurde bis 0 Uhr in der Nacht im Fan Club-Zelt die erfolgreiche EM-Qualifikation gefeiert. Die extra vom Bodensee angereiste Partyband „Yetis“ sorgte dabei für ausgelassene Stimmung und heizte den deutschen Fans ordentlich ein.

Nach dem Jahresabschluss am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr live im Fan Club-Radio und auf RTL) gegen Nordirland in Frankfurt geht der Blick dann nach Bukarest, wo am 30. November die Auslosung für die EURO 2020 stattfindet. Eine machbare, aber auch attraktive Gruppe soll es werden. Da sind sich die Fans in Mönchengladbach einig. Am liebsten mit drei Heimspielen in München. Und wie die Choreo mit der Message "London 20" am Abend bereits verriet: Der Traum vom Endspiel lebt.