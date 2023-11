Fanreise zum Wales-Spiel in Swansea

Zum letzten Auswärtsspiel des Jahres am 5. Dezember gegen Wales in Swansea bietet Fan-Club-Betreuer Rico Jakob eine dreitägige Reise für Fans unserer Frauen-Nationalmannschaft an. Schon beim Auswärtsspiel in Island war Rico mit knapp 40 Fans und bei der WM in Australien mit über 100 Fans vor Ort dabei. Die wichtigsten Informationen zur Wales-Reise erhaltet ihr hier in Kürze:

Flugreise nach Swansea Zeitraum der Reise: 4.12.23 – 6.12.23

Hotelübernachtungen: 2

Abflugsorte: München/Frankfurt/Berlin nach London

Sonstige Leistungen:

- Zugfahrt zwischen London und Swansea

- Sightseeingtour in Swansea

- Transfers zwischen Hotel, Stadion und Flughafen

- Garantiertes Ticket zum Länderspiel

Preis: Ab 599€ im Doppelzimmer

Mehr Infos per Anfrage unter rico.jakob@fanclub-betreuer.de

Optional: Vortour nach Rostock Zeitraum der Reise: 1.12.23 – 3.12.23

Hotelübernachtungen: 2

Anreise: Eigene Anreise

Sonstige Leistungen:

- Garantiertes Ticket für das Länderspiel gegen Dänemark

Preis: Ab 120€ im Doppelzimmer

Mehr Infos per Anfrage unter rico.jakob@fanclub-betreuer.de