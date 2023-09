Fanreise zu Länderspielen in den USA

Für unsere Nationalmannschaft geht es im Oktober in die USA: Dort trifft unser Team am 14.Oktober in Hartford auf die Vereinigten Staaten und am 17. Oktober in Philadelphia auf Mexiko. Aus diesem Anlass hat die "Sektion Mitteldeutschland" eine sieben- bis 14-tägige USA-Tour organisiert. Der Preis für die Reise liegt je nach Länge zwischen 2499 Euro und 3998 Euro.

Im Reisepaket der siebentägigen Tour sind folgende Leistungen enthalten:

Hin- und Rückflug aus Frankfurt (13. Oktober – 19. Oktober)

Transfers zwischen Flughafen und Hotels

zwei Übernachtungen in Hartford

drei Übernachtungen in Philadelphia

Sightseeing-Tour Hartford

2 Sightseeing-Touren Philadelphia (innerhalb und außerhalb)

Tickets auf Anfrage erhältlich

Darüber hinaus kann die Tour ab dem 9. Oktober um vier Tage in Mexiko City (800 Euro Aufpreis) und bis zum 22. Oktober um drei Tage in Kanada/Toronto (599-699 Euro Aufpreis) verlängert werden. Im Aufpreis sind alle Flüge, Transfers sowie verschiedene Sightseeing-Touren enthalten. Detaillierte Informationen gibt es auf Anfrage unter fanclub@sektion-mitteldeutschland.de.