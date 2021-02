Fanprojekt München: Onlinetalk zum 17. Erinnerungstag

Anlässlich des 17. Erinnerungstages im deutschen Fußball veranstaltet das Fanprojekt München am heutigen Donnerstag (ab 19.30 Uhr) eine digitale Talk- und Diskussionsrunde. Vor rund einer Woche jährte sich der Tag der Befreiung der Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. In diesem Jahr wird besonders an die Menschen erinnert, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität nicht ins engstirnige und menschenverachtende Weltbild der Nazis passten. Das Thema des Talks ist daran angelehnt: "Lebenslinien Queerer Menschen - Geschichten aus Auschwitz, Berlin, München, Kapstadt und was der Fußball damit zu tun hat".

Durch die Veranstaltung führt der Journalist und Buchautor Ronny Blaschke, der sich in der Biografie "Versteckspieler" mit dem Thema Homosexualität im Fußball auseinandergesetzt hat. Auch Marcus Urban, der Protagonist des Buchs, ist zu Gast in der Talkrunde. Der ehemalige Fußballspieler outete sich als einer der ersten Profis öffentlich und ist nun als Diversity-Coach aktiv. Ebenfalls mit dabei sind Eve und Sandro von "QUEERPASS Bayern", dem ersten queeren Fanclub des FC Bayern München, sowie Lutz van Dijk, Herausgeber des Buches "Erinnern in Auschwitz - auch an sexuelle Minderheiten".

[ls]