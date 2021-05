Fan-Videokonferenz zur EURO-Kaderbekanntgabe

Wer fährt als Teil der Nationalmannschaft im Juni zur Europameisterschaft? Wer kämpft in der Gruppenphase um den Einzug in die Endrunde? Und warum fiel die Wahl auf genau diese Spieler? Das sind die Fragen, die bei der Kaderbekanntgabe des DFB-Teams vor jedem großen Turnier traditionell beantwortet werden. So auch in diesem Jahr: Am Mittwoch, 19. Mai (ab 12.30 Uhr), wird Bundestrainer Joachim Löw sein Aufgebot, das aufgrund der Corona-Pandemie 26 Spieler umfassen darf, für die in diesen Sommer verlegte UEFA EURO 2020 bekanntgeben.

Und doch ist dieses Mal alles anders: Joachim Löw nominiert nach 15 Jahren zum letzten Mal als Bundestrainer einen Turnierkader. In den Stadien der elf EM-Spielorte kann wegen der anhaltenden Pandemie nur ein Bruchteil der Fans dabei sein. Denn seit mehr als einem Jahr gilt: Verantwortung und Nähe zeigt, wer Abstand hält.

Aber auch auf Distanz kann man zusammenhalten. Vor allem dann, wenn eine Herausforderung ansteht, die nur gemeinsam zu bewältigen ist. Deshalb können alle dabei sein, wenn Bundestrainer Löw seine Mannschaft präsentiert. Sein Team für die Nationalmannschaft, für die EURO, für Deutschland. Für alle. Für die, auf die es ankommt und deren Unterstützung nötig ist für den Erfolg: die Fans.

Jede und jeder kann so nah dran sein, wie es geht. Von zu Hause, von der Arbeit, von überall. Wie so viele Veranstaltungen während der Corona-Pandemie wird auch die Präsentation des EURO-Kaders der Nationalmannschaft virtuell stattfinden. Im Rahmen einer Videokonferenz können alle interessierten Fans unmittelbar beim symbolischen EM-Auftakt dabei sein.

"First come, first serve"

Getreu dem Motto "First come, first serve" können sich ab sofort alle, die bei der Kaderbekanntgabe aktiv dabei sein wollen, unter diesem Link für die Teilnahme an der Videokonferenz registrieren. Im Vorfeld der Veranstaltung erhalten alle registrierten Fans einen Einwahl-Link, mit dem sie an der virtuellen Bekanntgabe des EURO-Kaders teilnehmen können. Und damit nicht genug: Im Video-Call werden Joachim Löw und weitere Überraschungsgäste den Fans und auch der Presse für Fragen zur Verfügung stehen. Registrierungsschluss für alle, die mit von der Partie sein wollen, ist Montag, der 17. Mai.

Das DFB-Team trifft sich am 28. Mai zum Trainingslager in Seefeld, nach den Vorbereitungsspielen gegen Dänemark am 2. Juni in Innsbruck und gegen Lettland am 7. Juni in Düsseldorf bezieht die Mannschaft dann das Turnierquartier auf dem Gelände von adidas in Herzogenaurach.

In die Europameisterschaft startet die Nationalmannschaft am 15. Juni (ab 21 Uhr) mit dem Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich. Am 19. Juni (ab 18 Uhr) folgt das Duell mit Europameister Portugal, ehe es zum Abschluss der Vorrunde am 23. Juni (ab 21 Uhr) gegen Ungarn geht. Alle drei Gruppenspiele finden in München statt. Das EM-Finale wird am 11. Juli ab 21 Uhr im Wembley-Stadion in London ausgespielt.

[dfb]