Fan- und Familienfest vor DFB-Pokalfinale

Bevor am kommenden Samstag das DFB-Pokalfinale der Frauen (ab 16.45 Uhr) im Kölner Rhein-Energie-Stadion stattfindet, lädt auch in diesem Jahr ab 11.11 Uhr das traditionelle Fan- und Familienfest auf den Stadion-Vorwiesen zum Mitmachen ein. Auf der großen Musikbühne stimmen ab ca. 13 Uhr Kölsche Bands alle Besucherinnen und Besucher auf das hochkarätige Finale im RheinEnergieSTADION ein.

Zahlreiche Fanfestpartner bieten attraktive Aktions- und Informationsangebote an. An nahezu 30 Ständen wird es ein buntes Unterhaltungs- und Fitnessprogramm bis zum Pokalfinale-Countdown um 15.40 Uhr geben. Das kostenfreie Unterhaltungsprogramm umfasst umfangreiche Aktivitäten für Kids, Autogrammstände und diverse Bühnen, auf denen interessante Talks und musikalische Einstimmung geboten werden.

Fußballturniere im Sportpark Müngersdorf

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) veranstaltet ab 10 Uhr wieder zahlreiche Mädchen-Fußballturniere für E- und D-Juniorinnen. Es nehmen 71 Mädchen-Mannschaften teil. Zusätzlich gehen fünf Mix-Mannschaften aus der FVM-Inklusionsliga an den Start. Die Fanfest-Besucher*innen können ihre Mannschaften auf den Stadionvorwiesen und den umliegenden Plätzen kräftig anfeuern.

Auf der Westkampfbahn findet der NRW-Talentförder-Cup statt. Hier treten U16-Juniorinnen der FVM-Mädchenförderzentren Ost, Mitte, West in vier Mannschaften gegeneinander an. Die Siegerehrung der Mädchenturniere wird erneut in der Halbzeitpause der DFB-Pokal Finalbegegnung im RheinEnergieSTADION durchgeführt.

Tickets für das Pokalfinale gibt's hier.