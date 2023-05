Talente auf den Vorwiesen des Kölner Stadions: 1200 Mädchen nehmen an Turnieren teil

Fan- und Familienfest: Große Party rund ums DFB-Pokalfinale

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Am kommenden Donnerstag findet zum 14. Mal in Folge das DFB-Pokalfinale der Frauen im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt. Ab 16.45 Uhr (live in der ARD und bei Sky) kommt es zur Wiederauflage der Endspielpaarung von 2019 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg. Bereits 35.000 Tickets sind verkauft und die Vorfreude auf das Pokalhighlight nimmt kein Ende. Karten für das Endspiel sind noch im DFB-Ticketportal erhältlich.

Bereits im Vorfeld findet auf den Stadionvorwiesen ab 11.11 Uhr das große Fan- und Familienfest statt, das mittlerweile zur Tradition geworden ist. Dabei darf eine entsprechende Bühnenunterhaltung der kölschen Art keinesfalls fehlen. Die lokalen Bands Kempes Feinest, Stadtrand und Cat Ballou sorgen für die perfekte musikalische Einstimmung auf das große Finale im Stadion. Der zeitliche Ablauf auf der Musikbühne stellt sich wie folgt dar:

13.05 Uhr: Anpfiff auf der Bühne

13.15 Uhr: Stadtrand

14.00 Uhr: Kempes Feinest

14.40 Uhr: Cup Handover/Talk

14.50 Uhr: Cat Ballou

15:45 Uhr: Abpfiff auf der Bühne

Mädchenfußballturniere und RETRO SPIEL

Neben der Musikbühne wird es ebenfalls die sogenannte Fanmeilen-Bühne geben. Hier haben Besucher*innen die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto mit dem originalen DFB-Pokal der Frauen oder den zahlreichen Maskottchen vor Ort zu machen. Auftritte der Cheerleader des 1. FC Köln oder der Boxer des SC Colonia stimmen zudem auf das große Finalspiel am späten Nachmittag ein.

Des Weiteren organisiert der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) zahlreiche Fußballturniere, an welchen Mädchenmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen werden. Über 1200 Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren sind ab 9.30 Uhr am Ball. Außerdem finden ein Turnier für Konfirmand*innen, der Sportland NRW-Cup der U 16-Juniorinnen sowie ein Spieltag der FVM-Inklusionsliga statt. Die Siegerehrungen der Turniere werden in der Halbzeitpause des Pokalendspiels auf dem Rasen des Rhein-Energie-Stadions abgehalten.

Ein besonderes Highlight stellt in diesem Jahr das DEUTSCHE BAHN RETRO SPIEL (ab 14.15 Uhr auf Platz 09) dar, bei dem ehemalige Fußballstars der Frauen-Nationalmannschaft - unter anderem Renate Lingor, Melanie Behringer und Navina Omilade - auf die Frauen-Auswahl der Deutschen Bahn treffen.

Alle Turniere, die vor dem Finalspiel stattfinden werden, sind nachfolgend aufgelistet. Die zugehörigen Fußballplätze sowie ein detaillierter Lageplan des Geländes sind im digitalen Fanfest-Flyer aufgeführt:

Fitness Polizei Pokal 1 bis 4

Inklusionsturnier ERGO CUP 1 und 2

DB Netz Cup 1 und 2

ADAC Young Generation Cup 1 und 2

Sportland NRW Cup

Konfi-Cup

Hier geht es zum Fanfest-Flyer mit allen Infos und Lageplan.

