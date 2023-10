Fan-Treffs und Spieltag-Pins in Hartford

Rund um das Auswärtsspiel unserer Nationalmannschaft in Hartford gegen die USA wird Fans vor Ort einiges geboten. Als Fan-Meeting-Point organisiert der Fan Club Nationalmannschaft gemeinsam mit der German School of Connecticut eine Tailgate-Party. Los geht's am Samstag (von 12.30 bis 14.30 Uhr Ortszeit) auf dem Parkplatz des Pratt & Whitney Stadiums zwischen Gate A und B. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft erhalten gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ein Freigetränk nach Wahl (Softdrink oder Bier).

Auch die beliebten Spieltag-Pins sind auf der Tailgate-Party ab einer Spende von einem Euro pro Stück zu erwerben. Die Erlöse kommen der Make-A-Wish Foundation of America zugute. Die gemeinnützige Organisation erfüllt schwerstkranken Kindern ihre Herzenswünsche.

Bereits am Freitagabend vor dem USA-Spiel treffen sich deutsche und amerikanische Fans im Vaughans Public House (59 Pratt St, Hartford, CT 06103) zur Night-Before-Party. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr Ortszeit und dauert bis 22 Uhr. Auch hier erhalten Fan-Club-Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ein Freigetränk nach Wahl (Softdrink oder Bier).