Fan-Treffpunkt, Freigetränke, Pins und Fahnen in Hamburg

Rund um das WM-Qualifikationsspiel unserer Nationalmannschaft am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Hamburg gegen Rumänien hat der Fan Club Nationalmannschaft wieder ein buntes Programm für alle Fans auf die Beine gestellt. Der perfekte Ort zur Einstimmung auf das Spiel ist Klempau‘s Biergarten an der Milchhalle. Die Location liegt nur 15 Gehminuten vom Stadion entfernt, mitten im Volkspark. Alle Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft erhalten vor Ort ab 12 Uhr, gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises, einen Gutschein für ein Freigetränk. Es gelten wie auch im Stadion die 3G-Regeln.

Die beliebten Spieltags-Pins sind in Hamburg ab 18 Uhr am Fan Club-Bus gegen eine Spende ab einem Euro erhältlich, der am Denkmal von Uwe Seelers Fuß stehen wird. Die Erlöse kommen auch bei diesem Spiel wieder einer gemeinnützigen Organisation zugute. Nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Florian Jordan fiel die Wahl diesmal auf den Verein Hanseatic Help e.V. Zudem werden am Stadion wieder die Fan Club-Fahnen kostenlos verteilt.

Wie schon beim Heimspiel in Stuttgart ist am Volksparkstadion in Hamburg von 13 Uhr bis 21 Uhr ein Impfbus am Denkmal von Uwe Seelers Fuß im Einsatz. Die Aktion ist Teil der DFB-Impfkampagne "Schiri, ich hab‘ schon Gelb", mit der der DFB auf die Bedeutung der Impfung gegen das Corona-Virus aufmerksam macht. Jede Impfung schützt nicht nur einen Menschen mehr, sondern auch dessen Umfeld.

[jh]