Fan-Treff mit Freigetränken in Jerewan

Zum Auswärtsspiel am 14. November in Jerewan wird unsere Mannschaft von rund 350 mitgereisten Fan Club-Mitgliedern unterstützt. Der Fan Club Nationalmannschaft hat im Vorfeld der Partie exklusiv für Mitglieder einen Fan-Treff im Paulaner Beerhouse (19 Teryan St., Vorsicht: Es gibt noch eine zweite Filiale in der Stadt) organisiert. Los geht’s um 16 Uhr. Pro Fan Club-Mitglied gibt es bis 19 Uhr zwei Freigetränke (Bier oder Softdrinks). Die Kapazität ist begrenzt.

Armenien ist von der Corona-Pandemie stark betroffen und wird aktuell als Hochrisikogebiet eingestuft. Haltet euch deshalb bitte an die vor Ort geltenden Schutzmaßnahmen.

[jh]