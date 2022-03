Fan-Treff mit Freigetränk in Amsterdam

Über 300 Fan Club-Mitglieder werden unsere Nationalmannschaft am kommenden Dienstag in Amsterdam beim Länderspiel gegen die Niederlande unterstützen. Für die mitgereisten Anhänger wird es von 15 Uhr bis 19 Uhr einen Fan-Treff auf der Sportanlage des FC Amsterdam (Duivendrecht NL, De Passage 5, 1114 BH Amsterdam) geben. Von dort aus sind es nur noch fünf Minuten Fußweg zum Stadion. In der Vereinskneipe erhalten Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft ein Freigetränk (Bier oder alkoholfrei) nach Wahl.

Für Unterhaltung ist von Anfang an gesorgt. Um 15 Uhr wird das Fan-Match zwischen den mitgereisten deutschen und niederländischen Anhängern auf der Anlage angepfiffen. Unsere Fan-Auswahl freut sich über bestmöglichen Support von den Zuschauerrängen.