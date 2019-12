Fan-Treff mit Fan-Walk in Tallinn

Zum letzten Auswärtsspiel des Jahres am 13. Oktober in Tallinn hat der Fan Club Nationalmannschaft einen Fan-Treff mit anschließendem Fan-Walk organisiert. Der Treffpunkt ist am Spieltag auf dem Old Town Hall Square ab 17 Uhr Ortszeit. Rund um den Rathausplatz finden die mitgereisten Fans ausreichend Möglichkeiten, sich nochmal zu stärken.

Der Fan-Walk startet gegen 18.15 Uhr Ortszeit. Ziel des 3,5 Kilometer langen Marschs quer durch die estnische Hauptstadt ist der Voucher-Tausch an der A. Le Coq Arena, wo am Abend das EM-Qualifikationsspiel um 21.45 Uhr Ortszeit angepfiffen wird. Der Fan Club Nationalmannschaft freut sich über zahlreiches Erscheinen.