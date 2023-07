Fan-Treff, Freigetränke und Spieltags-Pins beim WM-Auftakt

Am Montag um ab 10.30 Uhr deutscher Zeit (18.30 Uhr Ortszeit) starten unsere DFB-Frauen mit der Partie gegen Marokko in die Weltmeisterschaft. Dann wird den Fans nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rectangular Stadiums in Melbourne einiges geboten.

Die Vorbereitung auf das Spiel startet bereits um 15 Uhr Ortszeit im Pub des Corner Hotels (57 Swan St, Richmond VIC 3121, Australien). Der Pub liegt nur 700 Meter vom Stadion entfernt und dient als Fan-Meeting-Point für deutsche Fans, um sich gemeinsam auf das Spiel einzustimmen. Für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft gibt es das erste Getränk (Softdrink oder Bier) gegen Vorlage des Mitgliedausweises kostenlos.

Auch die beliebten Spieltag-Pins dürfen in Australien nicht fehlen. Am Fan-Meeting-Point können sich Fans unserer DFB-Frauen gegen eine Spende an das Frauenhaus Wolfsburg mit den Sammlerstücken eindecken. Spätestens um 17 Uhr geht es gemeinsam Richtung Stadion. Der deutsche Fanblock wird mit schwarz-rot-goldenen Fahnen bestückt sein.