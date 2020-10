Fan-tastic Moments mit DFB-Team gewinnen

Du wolltest schon immer mal mit einem Nationalspieler quatschen? Dir brennen Fragen rund um unser DFB-Team auf der Seele, die dir bisher niemand beantworten konnte? Dann bietet dir der Fan Club Nationalmannschaft jetzt die ideale Möglichkeit. Im Vorfeld der Heimländerspiele gegen die Türkei und die Schweiz verlosen wir jeweils ein digitales Meet & Greet mit einem Nationalspieler.

Hier geht’s zum Gewinnspiel

Losgeplaudert wird einen Tag vor den Heimspielen, also am 6. und 12. Oktober. Du wirst automatisch mit einem Nationalspieler verbunden und kannst fragen, was du schon immer über das Leben eines Nationalspielers wissen wolltest. Teilnahmeschluss ist Montag um 13 Uhr.

