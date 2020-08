Fan-tastic Moment mit Spieler gewinnen

289 Tage ohne Länderspiel. Diese Durststrecke geht am 3. September in Stuttgart mit der Partie in der Nations League gegen Spanien zu Ende. Leider noch ohne Fans im Stadion. Trotzdem besteht die Möglichkeit in Kontakt mit der Mannschaft zu kommen. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost einen Fan-tastic Moment in Form eines digitalen Meet & Greets mit einem unserer Nationalspieler. Hier kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen.

Mit etwas Glück wirst du am 1. September - also zwei Tage vor dem Länderspiel - digital mit einem unserer Nationalspieler verbunden. Im lockeren Austausch kannst du einen unserer Stars zu allem fragen, was dich schon immer interessiert hat.

Einsendeschluss ist Freitag, der 28. August 2020, um 12 Uhr. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmern die Daumen!

