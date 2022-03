Fan-tastic Moment mit Kimmich gewinnen

Mit knapp 34 Prozent der Stimmen setzte sich Joshua Kimmich bei der Wahl zum Nationalspieler des Jahres 2021 gegen Kai Havertz und Leroy Sané durch. Die Auszeichnung soll der Mittelfeldspieler vor dem Israel-Spiel am 26. März in Sinsheim im Stadion erhalten. Und zwar von einem Fan-Club-Mitglied. Und dieses Mitglied könntest du sein. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost rund um die Ehrung einen ganz exklusiven Fan-tastic Moment.

Am Spieltag überreichen du und eine Begleitperson deiner Wahl vor den Augen der Zuschauer die Auszeichnung zum Nationalspieler des Jahres 2021 an Joshua Kimmich. Darüber hinaus spendiert der Fan Club die Anreise mit Übernachtung zu eurem Fan-tastic Moment sowie zwei Tickets für die Partie gegen Israel.

Das Gewinnspiel ist exklusiv für Fan-Club-Mitglieder. Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Die Teilnahme am Fan-tastic Moment ist an die 2G+-Regeln gebunden. Teilnahmeschluss ist der 13. März 2022. Sollte Joshua Kimmich nicht am Länderspiel in Sinsheim teilnehmen, wird die Ehrung zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]