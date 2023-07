Fan-tastic Moment in Wolfsburg gewinnen!

Im Zuge der Vorbereitung auf die Heim-EM trifft unsere Nationalmannschaft am 9. September in Wolfsburg auf Japan. Bevor um 20.45 Uhr der Ball rollt, hast du die einmalige Chance, hinter die Kulissen unseres DFB-Teams zu blicken. Gemeinsam mit einer Begleitperson deiner Wahl gelangt ihr in das Heiligtum unseres Teams: In die Mannschaftskabine unserer Nationalmannschaft.

Zur Tour gehören außerdem exklusive Eindrücke am Spielfeldrand sowie zwei Tickets für die Partie gegen Japan. Mit etwas Glück erlebst du schon bald deinen Fan-tastic Moment in Wolfsburg. Teilnahmeschluss ist der 30. August 2023. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

