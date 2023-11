Fan-tastic Moment in Rostock gewinnen

Am 1. Dezember (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) steht für unsere DFB-Frauen das letzte Heimspiel des Jahres an. In Rostock trifft die Frauen-Nationalmannschaft in der UEFA Women's Nations League auf Dänemark. Und kurz bevor unser Team im Stadion eintrifft, hast du im Rahmen einer unserer Fan-tastic Moments die einmalige Chance, hinter die Kulissen unserer DFB-Frauen zu blicken. Mit etwas Glück erkundest du gemeinsam mit einer Begleitperson deiner Wahl das Ostseestadion und gelangst an den Ort, wo sich unser Team auf die Partie einschwört: die Mannschaftskabine.

Zur Tour gehören außerdem exklusive Eindrücke am Spielfeldrand sowie zwei Tickets für die Partie gegen Dänemark. Teilnahmeschluss ist der 21. November 2023. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!