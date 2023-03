Fan-tastic Moment in Köln gewinnen!

Unsere Nationalmannschaft trifft am 28. März in Köln im zweiten Heimspiel des Jahres auf Belgien. Kurz bevor Kimmich, Musiala und Co. im Stadion eintreffen, hast du die einmalige Chance, hinter die Kulissen unseres DFB-Teams zu blicken. Gemeinsam mit einer Begleitperson deiner Wahl kommst du dorthin, wo Bundestrainer Hansi Flick unsere Jungs auf die Partie einschwört: In die Mannschaftskabine unserer Nationalmannschaft.

Zum Gewinnspiel

Zur Tour gehören außerdem exklusive Eindrücke am Spielfeldrand sowie zwei Tickets für die Partie gegen Belgien. Mit etwas Glück erlebst du schon bald deinen Fan-tastic Moment in Köln. Teilnahmeschluss ist der 16. März 2023. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]