Highlight der Algarve-Reise: Victoria beim "Meet and Greet" bei den DFB-Frauen

Fan-tastic Moment bei DFB-Frauen in Faro

Es ist das vorläufige Highlight ihrer fünftägigen Reise zum Algarve Cup in Portugal. Heute durfte Victoria Nies einen Tag bei unserer Frauen-Nationalmannschaft in Faro vorbeischauen und dabei Svenja Huth und Felicitas Rauch von ihrer privaten Seite kennenlernen. Immer an ihrer Seite waren ihr Freund Marius, ihre Schwester Marlena und deren Freund Daniel, die Victoria als ihre Begleitpersonen mitbringen durfte.

Möglich gemacht hat das Ganze der Fan Club Nationalmannschaft, bei dem die 20-Jährige das Paket gewonnen hat. "Es war ein super Tag heute", berichtet Victoria begeistert und zeigt sich beeindruckt von der Bodenständigkeit der Mädels. "Es war ein total aufgeschlossenes Gespräch. Sie haben uns mit ihrer natürlichen Art schnell die Nervosität genommen." Zusätzlich zum "Meet and Greet" mit den beiden Nationalspielerinnen durfte das Quartett außerdem beim Training zuschauen und Pauline Bremer als Spielerin des Griechenland-Spiels sowie Sophia Kleinherne als Spielerin des England-Spiels auszeichnen.

"Die Mädels sind gut drauf"

Bei der Trophäenübergabe gab die Mannschaft dann spontan ein Ständchen zum Besten, als ihnen zu Ohren kam, dass Freund Marius heute seinen 25. Geburtstag feiert. "Das war schon cool", sagt er stolz, "so viele prominente Geburtstagsgratulanten hat man schließlich nicht jeden Tag." Als Präsent gab es außerdem ein unterschriebenes Trikot der gesamten Mannschaft.

Getoppt werden soll der heutige Tag bereits morgen (ab 17.30 Uhr, live auf DFB-TV) beim Turnierauftakt gegen die Schwedinnen. "Die Mädels sind gut drauf", sagt Victoria selbstsicher, "davon konnten wir uns heute überzeugen. Ich glaube, die schaffen das." Die vier Fans werden morgen auf jeden Fall vor Ort sein und fest die Daumen drücken. Victoria sagt: "Ein Sieg wäre der perfekte Abschluss unserer Reise."

[jh]