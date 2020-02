Fan-tastic Moment bei der U 21 gewinnen

Mit den Stars von morgen auf Du und Du? Dazu Stefan Kuntz beim Training über die Schulter schauen? Klingt gut, oder? Dieses Paket verlost der Fan Club Nationalmannschaft im Rahmen des U 21-Länderspiels am 26. März gegen Österreich in Braunschweig. Hier kannst du teilnehmen und mit ein bisschen Glück einen Fan-tastic Moment gewinnen.

Mit einer Begleitperson deiner Wahl hast du die Chance, einen Spieler bei einem exklusiven Meet & Greet im Teamhotel in Wolfsburg kennenzulernen. Zwei Tage vor der Begegnung am 24. März werdet ihr auf Kosten des Fan Club Nationalmannschaft per Bahn ins Teamhotel nach Wolfsburg transferiert. Dort warten spannende Einblicke beim Abschlusstraining auf euch. Natürlich sind auch Tickets für das Österreich-Spiel im Gewinn inbegriffen. On top bekommt ihr eine exklusive Führung durch die Volkswagen Autostadt.

Teilnahmeschluss ist der 5.März 2020. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmern die Daumen!

[jh]