Fan-tastic Moment bei den DFB-All-Stars in Fürth gewinnen

Legenden treffen Legenden - und ihr könnt live und ganz exklusiv dabei sein. Wenn die DFB-All-Stars um Jürgen Klinsmann, Guido Buchwald oder Torsten Frings am 7. Oktober (18 Uhr) im Sportpark Ronhof in Fürth auf die italienischen Azzurri Legends treffen, verlost der Fan Club Nationalmannschaft einen Fan-tastic Moment. Hier geht’s zum Teilnahmeformular.

Für dich und eine Begleitperson wird am Spieltag ein exklusives Meet & Greet organisiert, bei dem ihr die Chance habt, eine DFB-Legende näher kennenzulernen. Das Acht-Sterne-Spiel gegen die italienische Legenden-Auswahl mit Spielern wie Francesco Totti oder Andrea Pirlo dürft ihr im VIP-Bereich mit bester Sicht genießen. Die Anreise per Bahn sowie eine Übernachtung in Fürth übernimmt der Fan Club Nationalmannschaft.

Unter allen Einsendungen wird der Gewinner ausgelost. Teilnahmeschluss ist Montag, 23. September 2019. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

[jh]