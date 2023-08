Fan-Reise zum Island-Spiel in Reykjavik

Am 31. Oktober trifft unsere Frauen-Nationalmannschaft in Reykjavik auf Island. Die Sektion Mitteldeutschland organisiert ab dem 28. Oktober eine fünf- oder zehntägige Tour zu unserer Partie in der neu geschaffenen UEFA Women's Nations League. Der Reisepreis für die kurze Reise beläuft sich auf 1199 Euro pro Person im Doppelzimmer, die lange Tour kostet 1999 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Im Reisepaket beider Touren sind folgende Leistungen enthalten:

Hin- und Rückflug aus München, Frankfurt oder Berlin (nur bei zehntägiger Tour)

Transfers zwischen Flughafen und Hotel

4 Übernachtungen in Reykjavik

Sightseeing-Tour Reykjavik

Sightseeing-Tour Golden Circle

Bei der zehntägigen Tour geht es im Anschluss mit einer Rundreise in Selbstfahrer-Vans weiter. Im Preis sind fünf weitere Übernachtungen, Sightseeing-Touren sowie Kosten für Benzin und Parken inklusive. Tickets für die Partie gegen Island erhaltet ihr bei Bedarf über die Sektion Mitteldeutschland. Detaillierte Informationen gibt es auf Anfrage unter fanclub@sektion-mitteldeutschland.de.

[jh]