Fan-Pressekonferenz: Jetzt bewerben!

Fans erhalten ein Forum, das sonst Medien vorbehalten ist: Sie dürfen am Dienstag, 10. Oktober 2023 (ab 18 Uhr),* eine halbe Stunde lang zwei Nationalspielern die wirklich wichtigen Fragen stellen. 30 Fans können bei der digitalen Fan-Pressekonferenz, moderiert von DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle, dabei sein. Bewerbt euch jetzt über die Registrierungsplattform.

Anmeldeschluss ist am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 18 Uhr. Die Gewinner*innen erhalten am Montag eine Benachrichtigung mit dem Zugangslink zur Fan-Pressekonferenz.

Hinweis: Die Fan-Pressekonferenz wird aufgenommen und davon produziertes Video- und Foto-Material zu weiteren Veröffentlichungen genutzt. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch mit der Nutzung der Bild- und Tonrechte einverstanden.

*Aufgrund von Programmänderungen bei der Nationalmannschaft ist eine kurzfristige zeitliche Verschiebung möglich.