Fan-PK aus den USA: Die Verbindung steht

Da ist die Nationalmannschaft rund 6000 Kilometer weit weg von zu Hause - und doch so nah und greifbar. Mehr als 40 Fans plauderten am Dienstag eine halbe Stunde lang ausgelassen mit den Nationalspielern Niklas Süle und Jonathan Tah per Videoschalte aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft in den USA. Die Teilnahme an der Fan-Pressekonferenz hatte der DFB per Gewinnspiel verlost, die Anhänger*innen konnten ihre Nationalspieler alles fragen, was sie schon immer von ihnen wissen wollten.

Die Verbindung nach Deutschland stand, keine Frage blieb unbeantwortet. Und reichte von ganz einfachen Antworten bis zu Lebensweisheiten eines Nationalspielers. Was er seinem 10-jährigen Ich in einer schwierigen Lage raten würde, wurde etwa Jonathan Tah gefragt. "Es gab Momente, in denen man an sich gezweifelt hat", antwortete der ganz offen und ehrlich. "Da muss man, so gut es geht, aus seinen Emotionen rauskommen und das Ganze von außen betrachten. Da haben mir Familie und Freunde sehr geholfen, auch darüber zu reden."

Mit Alex Popp im Team

Niklas Süle verriet, dass er als kleiner Junge "LKW-Fahrer" als Berufswunsch im Freundebuch vermerkt hatte und die glücklichsten Momente in seinem Leben die Geburten seiner beiden Söhne waren. Auf die Frage, mit welcher Nationalspielerin sie gerne im Team spielen würden, waren sich die beiden schnell einig: "Alex Popp! Die hat einen starken Kopfball und ist eine richtige Mittelstürmerin."

Die Fan-Pressekonferenz setzt die Nationalmannschaft seit einigen Jahren schon regelmäßig im Rahmen ihrer Länderspielreisen um. Sogar aus den USA, um den ganz engen Draht zu ihren Fans in der Heimat zu halten. Denn sie braucht die Unterstützung für ihre beiden bevorstehenden Aufgaben. Deutschland trifft am Samstag (ab 15 Uhr Ortszeit, ab 21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut zunächst auf die USA, dann spielt das DFB-Team am kommenden Dienstag (ab 20 Uhr Ortszeit, ab 2 Uhr MEZ) in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko.

[al]