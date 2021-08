Fan-PK am 6. September: Jetzt anmelden!

Fans erhalten das Forum, das sonst nur Medienvertreter*innen vorbehalten ist. Sie dürfen am Montag, 6. September 2021, ab 12.30 Uhr* eine Dreiviertelstunde lang zwei Nationalspielern die wirklich wichtigen Fragen stellen. 50 Fans können bei der digitalen Fan-Pressekonferenz dabei sein.

Die Fan-Pressekonferenz wird von DFB-Pressesprecher Jens Grittner geleitet und aus dem Teamquartier in Stuttgart gestreamt. Anmeldeschluss ist am Freitag, 3. September 2021, um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden ausgelost und im Anschluss informiert. Ihnen wird der Zugangslink zu der digitalen Fan-Pressekonferenz per Mail zugeschickt.

Hinweis: Die Fan-Pressekonferenz wird aufgenommen und davon produziertes Video- und Foto-Material zu weiteren Veröffentlichungen genutzt.

*Aufgrund von Programmänderungen bei der Nationalmannschaft ist eine kurzfristige zeitliche Verschiebung möglich.