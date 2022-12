Fan-Nationalmannschaft: Starke Bilanz im Comeback-Jahr

Ein erfolgreiches Jahr für unsere Fan-Nationalmannschaft neigt sich dem Ende entgegen. Nach langer coronabedingter Abstinenz durfte sich die deutsche Auswahl endlich wieder mit anderen Nationen messen – und wusste sportlich komplett zu überzeugen. In fünf Spielen holte unser Team vier Siege, lediglich das letzte Fan-Match des Jahres gegen England ging knapp mit 2:3 verloren.

Beim Auswärtsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande holte sich die Fan-Nationalmannschaft mit einem 5:3-Sieg gleich das erste Erfolgserlebnis des Jahres. Im Juni ging es dann mit drei Siegen in zehn Tagen munter weiter: Zunächst entschied ein Last-Minute-Fernschusstor das Spiel gegen die italienische Auswahl in Bologna, danach konnten die deutschen Anhänger die Heimspiele in München und Mönchengladbach gegen England und Italien mit 4:3 für sich entscheiden.

Podestplatz bei Fan-Turnier in Doha

Zum Abschluss des Jahres wartete dann noch ein besonderes Highlight auf die deutsche Auswahl: Im Rahmen der Weltmeisterschaft hatte der Fan Club Nationalmannschaft ein Fan-Turnier in Doha organisiert. Mit dabei waren Anhänger der WM-Teilnehmer Costa Rica, Japan, England, Wales und Niederlande.

Für die deutsche Mannschaft lief in Gruppe A alles nach Plan. Durch zwei 2:0-Siege über Japan und Costa Rica konnten sich die Fan-Nationalmannschaft souverän den Gruppensieg erspielen. Im Halbfinale war dann allerdings Endstation – ausgerechnet im Siebenmeterschießen gegen England. Auf das Aus folgte jedoch ein versöhnliches Ende: Mit einem erneuten Sieg gegen Costa Rica im Spiel um Platz 3 sicherte sich die deutsche Auswahl einen Platz auf dem Treppchen.

Die Ergebnisse im Überblick:

Niederlande – Deutschland 3:5

Italien – Deutschland 0:1

Deutschland – England 4:3

Deutschland – Italien 4:3

England – Deutschland 3:2

[rd]

Deutschland – Japan 2:0Costa Rica – Deutschland 0:2Deutschland – England 2:3 n.E.Deutschland – Costa Rica 1:0