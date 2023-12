Fan-Nationalmannschaft: Großes Publikum und reichlich Spaß

Ein weiteres Jahr neigt sich für unsere Fan-Nationalmannschaft dem Ende entgegen. Wie immer durfte sich unsere Fan-Auswahl wieder gegen fantastische Gegner messen - leider nicht immer mit dem großen Erfolg. Trotz spannender und offener Matches konnten die deutschen Fan-Kicker nur eins der fünf Spiele für sich entscheiden.

Dabei fing die Saison direkt so vielversprechend an: Gleich die erste Partie wurde gegen Peru in einem emotionalen Duell mit 2:1 gewonnen. Besonders in Erinnerung bleibt die herausragende Kulisse während des Spiels. Hunderte Anhänger beider Nationen feierten abseits des Platzes die Spieler auf dem Rasen und sorgten für ein fantastisches Ambiente.

Der Spaß überwiegt

Auch die weiteren Heimspiele gegen die Ukraine, Japan und Frankreich brachten gute Stimmung, schöne Tore und ein herzliches Beisammensein zwischen beiden Fanlagern. Das torreichste Spiel des Jahres war auch gleichzeitig der einzige Auftritt als Gästeteam des Jahres. Gegen Österreich zog eine gleichwertige deutsche Mannschaft unglücklich mit 4:6 den Kürzeren.

Trotz der Niederlagen gegen zum Teil spielerisch sehr starke Kontrahenten war das freundschaftliche Aufeinandertreffen mit den Fans der gegnerischen Nation auch in diesem Jahr wieder eine große Freude für alle Beteiligten. Natürlich möchte unsere ehrgeizige Fan-Nationalmannschaft stets den Sieg einfahren, doch am Ende steht immer der Spaß im Vordergrund.

Ergebnisse im Überblick

Deutschland – Peru 2:1

Deutschland – Ukraine 2:4

Deutschland – Japan 0:4

Deutschland – Frankreich 1:4

Österreich – Deutschland 6:3

