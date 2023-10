Fan-Meeting-Point und Spieltag-Pins in Philadelphia

Die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft treffen sich vor dem Mexiko-Spiel in Philadelphia von 17 Uhr bis 19 Uhr Ortszeit in der Chickie's & Pete's Sportsbar (1526 Packer Ave, Philadelphia, PA 19145). Die Location ist nur etwa 20 Gehminuten vom Lincoln Financial Field entfernt.

Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedausweises ein Freigetränk nach Wahl (Softdrink oder Bier). Dort gibt es auch die Spieltag-Pins ab einer Spende von einem Euro pro Stück zu erwerben. Die Erlöse kommen der "Make-A-Wish Foundation of America" zugute. Die gemeinnützige Organisation erfüllt schwerstkranken Kindern ihre Herzenswünsche.