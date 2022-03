Fan-Match: Mit Fan-Club-Poldi und Vater-Sohn-Duo im Kader

Nach mehr als zwei Jahren Abstinenz ist das Fan-Match endlich zurück. Im Vorfeld des Klassikers gegen die Niederlande treffen die Fanlager beider Nationen um 15 Uhr auf der Sportanlage des FC Amsterdam aufeinander. Unter dem Personal der deutschen Fan-Auswahl befinden sich alte Bekannte, aber auch einige Debütanten, die frischen Wind in die Mannschaft bringen sollen.

In der Offensive zählen die deutschen Anhänger voll auf Tim Kröger, der mit seinen strammen Schüssen die niederländischen Schlussleute in Verlegenheit bringen wird. "Ich habe eine linke Klebe wie Poldi", sagt der 24-Jährige. Mit Andreas Bethke und dem Vater-Sohn-Duo Gerald und Peter Götz verstärken drei Spieler vom Kreisligisten TuS Drommershausen die Fan-Auswahl. Mit fast 70 Jahren ist Gerald mit Abstand der Älteste im deutschen Team. Trotz seines Alters sei seine Fitness aber "noch immer der Wahnsinn", versichert uns sein Teamkollege Andreas.

Mit Teamgeist zum Sieg im Nachbarschaftsduell

Zwischen den Pfosten hat Christian Steinle seinen Stammplatz sicher. Als einziger Torwart soll der 50 Jahre alte Routinier den Kasten sauber halten. Davor stehen insgesamt sechs Verteidiger im Kader - darunter die 21-jährige Debütantin Lotte Timmermanns, die als einzige Frau im deutschen Team den Männern ordentlich einheizen will. Mit Andre Oltmann ist ein weiterer Neuling dabei, der defensiv Stabilität und gleichzeitig einen ausgeprägten Drang nach vorne mitbringt.

Im Mittelfeld steht mit Andreas Börner ist ein echter Glücksbringer im Aufgebot. Mit ihm konnte die deutsche Auswahl beim letzten Fan-Match in Amsterdam einen knappen 8:7-Sieg einfahren. Auch diesmal will der 53-Jährige dafür sorgen, dass unsere Mannschaft am Ende als Sieger vom Platz geht.

Nicht fehlen darf natürlich Kapitän und Dauerbrenner Sebastian Pietsch, der sich in seiner Rolle als Joker ganz in den Dienst der Mannschaft stellen möchte. Genau diesen Teamgeist wird es brauchen, um nach der langen Corona-Pause erneut einen Sieg im Nachbarschaftsduell einzufahren.

Der Kader

Tor: Christian Steinle

Abwehr: Marco Thürer, Andre Oltmann, Ronny Walter, Tobias Treu, Oliver Brannath, Lotte Timmermanns

Mittelfeld: Andreas Börner, Steffen Goller, Boris Kommer, Tim Kröger, Gerald Götz, Peter Götz, Andreas Bethke, Felix Brockhaus

Sturm: Steffen Hadamus, Patrick Funcke, Steffen Rudolf, Sebastian Pietsch

