Fan-Match-Kader: Viel Erfahrung und ein Peruaner

Parallel zu unserer A-Nationalmannschaft startet am Samstag auch unsere Fan-Nationalmannschaft gegen Peru ins Länderspieljahr 2023. Um 14 Uhr rollt der Ball auf dem Kunstrasenplatz des SC Moguntia Mainz. Im Kader der deutschen Fan-Auswahl finden sich viele altbekannten aber auch einige neue Gesichter wieder.

Auf der Torhüterposition ist dieses Mal eine echte Überraschung dabei. Denn Gonzalo Essenwanger ist gebürtiger Peruaner. Für den Mann mit der Rückennummer eins wird sowohl das Fan-Match als auch das Spiel am Abend ein besonderes Highlight werden. Die Verteidigung wir wieder von Abwehrchef Kevin Rizza angeführt. Außerdem ist der Mainzer Axel Pfeffer mit von der Partie, den einige aus unserem Spielort-Check kennen werden.

Vor der Abwehrkette ruhen die Hoffnungen vor allem auf Steffen Goller. Der Mittelfeldmotor lässt nahezu kein Fan-Match aus. In der breit aufgestellten Offensive führt kein Weg an Dauerbrenner Sebastian Pietsch vorbei. Die lebende Fan-Match-Legende ist vor allem durch seine Erfahrung von großem Wert für die Mannschaft. Neben ihm wird Uwe "Santa" Mokros stürmen, der trotz seiner 60 Jahre keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Angreifer Marwig Blechschmidt möchte an seine zuletzt starken Leistungen beim Fan-Turnier in Doha anknüpfen und die deutsche Fan-Auswahl mit einem Treffer auf die Siegerstraße führen.

Der Kader

Tor: Gonzalo Essenwanger

Abwehr: Marco Thürer, Fernando Ghersi Kevin Rizza, Oliver Brannath, Ronny Walter, Michael Beer, Axel Pfeffer

Mittelfeld: Dennis Dietrich, Timo Frerichs, Steffen Goller, Michael Hammann, Pascal Hildebrandt, Martin Ruppert, Maik List

Sturm: Uwe Mokros, Sebastian Pietsch, Manuel Krieger, Marwig Blechschmidt, Andreas Völkl, Nils Edler, Alexander Lutz

[lm]