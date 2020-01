Fan-Match in Amsterdam: Wer will mitkicken?

Im Stadion wird hoffentlich gejubelt. Vor dem Stadion wird gekickt! So sieht jedenfalls der Fahrplan für alle Fan-Match-Nationalspieler aus. Denn am 24. März, im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen die Niederlande in Amsterdam, messen sich beide Fanlager wieder auf dem Fußballplatz. Und dafür sucht der Fan Club Nationalmannschaft möglichst viel Unterstützung!

Gekickt wird, wie schon beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Oktober, auf der Sportanlage des FC Amsterdams. Anstoß ist voraussichtlich um 15 Uhr. Im Anschluss geht es gemeinsam Richtung Johan-Cruyff-Arena, die nur einen Steinwurf entfernt ist. Die beiden vergangenen Fan-Matches entschieden jeweils die beiden Heimmannschaften für sich (5:1 in Amsterdam und 7:2 in Gelsenkirchen). Das soll sich bei diesem Kräftemessen gegen Oranje auf jeden Fall ändern.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte Deine bevorzugte Position sowie Deine Spielstärke an. Hier kannst Du Dich bis zum 10. März anmelden.

[jh]