Fan-Match: Frankreich gewinnt Generalprobe

Bevor am Abend die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Frankreich trifft, haben sich die Anhänger*innen beider Nationen in Lyon zum Fan-Match getroffen. Aus deutscher Sicht leider ohne sportlichen Erfolg. Bei der Premiere im neuen deutschen Heimtrikot setzte sich die französische Mannschaft in einem wilden Spiel mit 7:4 (3:4) durch.

Bei herrlichem Sonnenschein waren beide Mannschaften direkt auf Betriebstemperatur. Die Führung der Gastgeber in der 4. Minute glich die deutsche Fan-Elf nur eine Zeigerumdrehung später aus. Es blieb bei einem wilden Schlagabtausch. Nach einer halben Stunde stellte Deutschland auf 4:3 und ging mit dieser verdienten Führung in die Pause.

Frankreich dreht nach der Pause auf

In der Anfangsphase des zweiten Abschnitts fand die deutsche Mannschaft keinen Zugriff mehr. Die nun überlegenen Franzosen drehten das Spiel binnen weniger Minuten und legten nach einer Stunde zum 6:4 und in der 77. Minute zum 7:4 Endstand nach. Passend zur gebrauchten zweiten Halbzeit verschoss die deutsche Fan-Auswahl kurz vor Schluss noch einen Foulelfmeter.

Auch wenn der Spaß wie immer im Vordergrund stand, hadert Mittelfeldstratege Steffen Goller mit der Leistung im zweiten Abschnitt: "Wir schenken das Ding mit einfachen Fehlern her. In meinen Augen spielen wir eine super erste Halbzeit. Dann verlieren wir völlig den Faden. Unsere Jungs heute Abend müssen das auf jeden Fall besser machen als wir."