Fan-Match: England gewinnt Generalprobe gegen Deutschland

Niederlage in Amersham: Die deutsche Fanauswahl unterliegt England

Die deutschen Anhänger haben am Sonntagabend das Fan-Match gegen England etwas unglücklich verloren. Die Generalprobe für das Nations-League-Spiel am Montag endete nach zweimal 45 Minuten auf der Sportanlage des Amersham Town Football Club mit 3:2 (1:0) für England. Das Hinspiel im Juni dieses Jahres in München konnte die deutsche Mannschaft noch mit 4:3 gewinnen.

Wegen eines kurzfristigen Ausfalls auf der Torwartposition unterstützte die ersatzgeschwächte deutsche Fan-Auswahl in der ersten Elf ein Schlussmann der Gastgeber. Die Leihgabe konnten die Anhänger von der Insel verkraften, die durch ihren breiten Kader auf jeder Position regelmäßig durchwechseln konnten, was sich insbesondere gegen Ende der 90 Minuten als Vorteil erweisen sollte.

Deutschland drückt - England trifft

Zu Beginn der Partie kam die deutsche Mannschaft gut ins Spiel, machte aus ihrer Überlegenheit aber zu wenig. Effektiver präsentierten sich die Three Lions, die in der 28. Minute etwas überraschend den Führungstreffer erzielen konnten. Trotz eines Pfostentreffers und einer sehemswerten Freistoßvariante, die den Ausgleich verdient hätte, blieb es bei der schmeichelhaften 1:0-Pausenführung für die Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit sahen die rund 70 Zuschauer zunächst das gleiche Bild. Die überlegenen Gäste konnten ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen, das bestraften die robusten Engländer in der 57. Minute mit dem 2:0 per Foulelfmeter, den sie nach einem Konter zugesprochen bekamen. 25 Minuten vor Schluss platzte für die deutsche Mannschaft endlich der Knoten: Mit einem Doppelschlag stellten sie auf 2:2.

In der Schlussviertelstunde verließen die Deutschen dann aber etwas die Kräfte und die Gastgeber kamen besser ins Spiel. In der 80. Minuten belohnten sich die Engländer für ihren Endspurt und erzielten den 3:2-Endstand. Mittelfeldstratege Steffen Goller resümiert etwas enttäuscht: "Es war heute definitiv mehr drin. Das ärgert mich schon. Aber trotz der Niederlage hat es wieder Spaß gemacht – wie immer."

[jh]