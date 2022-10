Fan-Illustrationen: Neu in der Marke der UEFA EURO 2024

United by Football: Neue Designelemente innerhalb der Marke der UEFA EURO 2024 in Deutschland kommen beim Qualifying Draw an diesem Sonntag (ab 12 Uhr) in der Festhalle der Messe Frankfurt erstmals zum Einsatz. Neben dem Logo, den Farben und verschiedenen Mustern sind nun auch Fans als grafisches Element innerhalb der Marke integriert und werden ab sofort bei allen Ereignissen der EURO in verschiedenen Varianten zum Einsatz kommen.

Nach dem erfolgreichen Logo-Launch der UEFA EURO 2024 am 5. Oktober des vergangenen Jahres in Berlin, bei der das Logo - das alle Farbkombinationen der Flaggen der UEFA-Mitgliedsländer zeigt - enthüllt wurde, wird das Engagement für Festlichkeit und Kultur durch einzigartige Fan-Illustrationen verstärkt. In Zusammenarbeit mit der DFB-Abteilung Gesellschaftliche Verantwortung und dem CSR-Department der UEFA wurden die Illustrationen vielfältig und inklusiv angelegt.

Vielfalt, Integration, Emotionen und Begeisterung einfangen

Die Grundidee: Im Jahr 2024 sind alle nach Deutschland eingeladen, um ein spektakuläres Fest des Fußballs und der Einheit zu veranstalten. Neben dem Motto "United by Football. Vereint im Herzen Europas" dokumentiert die Marke: Fußball ist für alle da. Für alle Kulturen und Länder, alle Altersgruppen und Hintergründe. Von Freunden und Familien bis hin zu denjenigen, die das Turnier zum ersten Mal erleben, wird jede Gruppe ein integraler Bestandteil der visuellen Story sein. Die Fan-Illustrationen werden dazu beitragen, die Vielfalt und Integration sowie die Emotionen und die Begeisterung der UEFA EURO 2024 einzufangen - wo jeder willkommen ist.

Beim Qualifying Draw zur UEFA EURO 2024 am kommenden Sonntag wird in der Festhalle ermittelt, in welcher Konstellation die 53 teilnehmenden Verbände um ihren Startplatz bei der Endrunde in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 spielen. Das DFB-Team ist als Auswahl des Ausrichterverbandes automatisch für das Finalturnier qualifiziert und daher nicht bei der Auslosung des Qualifikationswettbewerbs dabei. Die 53 Mannschaften, die an der Auslosung teilnehmen, werden nach der Gesamtplatzierung bei der UEFA Nations League 2022/23 gesetzt und anschließend in zehn Qualifikationsgruppen eingeteilt - sieben Fünfer- und drei Sechsergruppen. Bereits am 5. Dezember 2003 war die Festhalle in Frankfurt der Schauplatz der Auslosung eines Qualifikationswettbewerbs, damals im Vorfeld der WM 2006 in Deutschland.

[mg]